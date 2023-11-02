Потеря веса может быть проще, чем вы себе представляли: если вы будете правильно спать, вы можете сбрасывать лишние килограммы, фактически ничего не делая! О фантастических способах худеть во сне рассказала эксперт Алекса Меллардо.

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Высыпайтесь

Этот совет может прозвучать чрезвычайно очевидно, но, скорее всего, вы даже не подозреваете, насколько достаточный сон действительно важен для контроля веса. Это подтверждают многочисленные исследования: именно 7-часовой сон ночью помогает контролировать уровень гормонов голода и активирует обмен веществ.

Когда вы не отдыхаете достаточно, вы, как правило, едите больше, что приводит к нарушению гормонального фона. Это может изменить уровень насыщения или вы можете чувствовать голод в течение дня, и вы можете требовать определенной пищи, которая, скорее всего, содержит больше калорий, углеводов и жира,

– поделилась экспертка по фитнесу Надя Мердок.

Кроме того, во время гибернации ваше тело сжигает гораздо больше калорий, чем когда вы упите поверхностно.

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Пейте много воды в течение дня

Да, это не совсем совет по похудению во сне, однако это также очень важно. Для того чтобы сбрасывать вес ночью и эффективно сжигать калории, вам нужно глубоко, крепко спать, а пробуждение среди ночи для того, чтобы выпить воды или перекусить могут помешать этой цели.

Кроме того, увлажнение в течение дня помогает поддерживать многочисленные функции вашего организма и ночью – активирует метаболизм и уменьшает чувство голода. Вы могли об этом не знать, но даже небольшая нехватка воды в организме может привести к тому, что ваш организм будет посылать вам ложные сигналы голода.



Пить воду днем очень важно для организма / Фото Pexels

Спите в прохладной комнате

Исследования показывают, что именно сон при невысокой температуре помогает вашему телу лучше расслабиться и способствует глубокому отдыху, который восстановит ваш организм.

Более низкие температуры могут способствовать активации бурого жира, типа жира, сжигающего калории, чтобы производить тепло. Сон в комнате с температурой около (19 градусов по Цельсию может помочь вашему телу сжигать больше калорий во время сна,

– поделилась диетология Триста Бест.

Итак, если вы хотите не только хорошо отдохнуть, но и немного похудеть во время сна, убедитесь, что в вашей спальне не слишком жарко.