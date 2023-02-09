Вченим вдалось довести протилежне. Як насправді кава впливає на організм і коли вона може стати для вас ліками.

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Як кава впливає на тиск

Люди, які страждають через високий кров'яний тиск, мають високі ризики інфарктів та інсультів, тож їм доводиться ретельно стежити за здоров'ям та обмежувати споживання небезпечних продуктів. Згідно з новим дослідженням, помічником при гіпертонії може стати кава. Цей один із найпопулярніших напоїв світу має унікальні властивості.

Вчені запевняють, що крім бажаної бадьорості, аромату та смаку, ви можете отримати користь для організму. Детально вплив описали у новому дослідженні, яке опублікували в журналі Nutrients. Отримати переваги для серцево-судинної системи, а саме зниження артеріального тиску, можна за допомогою 1 чашки в день.



Кава може знизити артеріальний тиск / Фото Pexels

Результати точні. Периферичний артеріальний тиск був значно нижчим у людей, які вживали від однієї до трьох чашок кави на день, ніж у людей, які не п'ють каву. Ми знаємо, що кофеїн може підвищувати артеріальний тиск, але інші біологічно активні компоненти в каві врівноважують цей ефект позитивним кінцевим результатом на рівні артеріального тиску,

– пояснює Арріго Цицерон, один із дослідників.

Це вдалось з'ясувати за допомогою дослідження, у якому взяли участь 720 чоловіків та 783 жінки. Вчені ретельно порівнювали показники артеріального тиску зі споживанням кави. Серед учасників було 220 людей, які не п'ють каву, 406 тих, хто вживає каву щоденно, і 726 учасників, які вживали дві чашки кави щодня. Серед добровольців також було 99 людей, які пили по 3 чашки, і 52, що насолоджувались кавою більш як 3 рази.

Вчені помітили, що зі збільшенням споживанням кави у людей пропорційно знижувався тиск. Ті ж, хто випивав 1 чашку, мали дещо нижчі показники в порівнянні з тими, хто не пив її взагалі.

Вчені зазначають, що дослідження проводилось без оцінки методів приготування, обсмажування, споживання напою з додатками. Попередні дослідження гостро заперечували користь цього напою, а вчені наполягали на тому, що він підвищує показники артеріального тиску. Тому це революційне відкриття, яке дозволяє навіть людям з гіпертонією вживати популярний напій та отримувати лише позитивні наслідки.

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