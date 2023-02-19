Експерт зі здорового харчування і тренер Юрій Попко розповів про низку особливостей вживання води. Скільки потрібно пити та чи можна вживати до, під час і після їжі? Відповіді далі.

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Правила вживання води

Скільки?

Звучать різні цифри, але точної немає. Попри це, воду варто часто пити, адже вона покращує травлення, самопочуття, бореться зі сухістю шкіри, сприяє бадьорості, покращує роботу мозку.

Загалом потреба у воді є індивідуальною і залежить від низки факторів. Експерт радить орієнтуватись на два критерії – відчуття спраги та колір сечі. Остання має бути солом'яно-жовтою.

Якщо прикинути, то людині, яка веде помірний спосіб життя, слід випивати 1 літр чистої води, а далі вона добере з інших напоїв та їжі. Також близько 300 мілілітрів води утворюється у процесі обміну речовин,

– заявляє Попко.



Пийте воду, коли цього хоче організм / Фото Pexels

Коли?

Про чудодійні властивості склянки води (особливо з лимоном) натщесерце чули чи не всі. Але тут варто прислухатись до організму: потреба є – пийте, організм реагує погано – просто дотримуйтесь денної норми.

"Думки розходяться: дехто каже, що це корисно, бо вмикає в роботу шлунково-кишковий тракт і сприяє виділенню жовчі, що сприяє процесу травлення. Інші це спростовують", – наголошує експерт.

Без енергії організм не зможе впоратися з багатьма проблемами. Як підтримувати енергетичний обмін правильно – розповідаємо тут.

Також часто виникають дискусії щодо того, чи можна запивати їжу водою. Побутує думка, що вона впливає на шлунковий сік, ускладнюючи травлення.

Науковці це спростували дослідженням, у якому до проведення планової операції давали випити 300 мілілітрів води, а опісля вимірювали кислотність шлункового соку. Результат – рівень не змінювався. Відтак, вода точно не погіршує травлення.