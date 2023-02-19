Эксперт по здоровому питанию и тренер Юрий Попко рассказал о ряде особенностей употребления воды. Сколько нужно пить и можно ли употреблять до, во время и после еды? Ответы далее.

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Правила употребления воды

Сколько?

Звучат разные цифры, но точной нет. Несмотря на это воду следует часто пить, ведь она улучшает пищеварение, самочувствие, борется с сухостью кожи, способствует бодрости, улучшает работу мозга.

В целом потребность в воде индивидуальна и зависит от ряда факторов. Эксперт советует ориентироваться на два критерия – чувство жажды и цвет мочи. Последняя должна быть соломенно-желтой.

Если прикинуть, то человеку, ведущему умеренный образ жизни, следует выпивать 1 литр чистой воды, а дальше он подберет из других напитков и еды. Также около 300 миллилитров воды образуется в процессе обмена веществ,

– заявляет Попко.



Пейте воду, когда этого хочет организм / Фото Pexels

Когда?

О чудодейственных свойствах стакана воды (особенно с лимоном) натощак слышали почти все. Но здесь следует прислушиваться к организму: потребность есть – пейте, организм реагирует плохо – просто соблюдайте дневную норму.

"Мнения расходятся: некоторые говорят, что это полезно, потому что включает в работу желудочно-кишечный тракт и способствует выделению желчи, что способствует процессу пищеварения. Другие это опровергают", – отмечает эксперт.

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Также часто возникают дискуссии о том, можно ли запивать еду водой. Бытует мнение, что оно влияет на желудочный сок, затрудняя пищеварение.

Ученые это опровергли исследованием, в котором до проведения плановой операции давали выпить 300 миллилитров воды, а затем измеряли кислотность желудочного сока. Результат – уровень не изменялся. Следовательно, вода точно не ухудшает пищеварение.