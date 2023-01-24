Ви точно чули, що треба пити кілька склянок чи літрів води, щоб підтримувати водний денний баланс. Але що ж кажуть фахівці? Розповідаємо далі.

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Скільки треба пити води

На те, скільки необхідно вживати води на день, впливає низка факторів – місцевий клімат (сильна спека чи холод), стан здоров'я, вік та фізична активність. І якщо ви колись чули, що треба пити вісім склянок води на день, то вчені кажуть, що у цьому немає сенсу, адже організм зі сечею просто виведе зайву воду.

Потреба у рідині є індивідуальною. Той, хто активно займається спортом, найімовірніше, потребуватиме більше води, аніж людина, яка веде малорухливий спосіб життя. Баланс рідини залежить від гормону вазопресин та нирок.



Потреба у воді індивідуальна / Фото Pexels

Щодня здоровий організм має виділяти близько 500 мілілітрів сечі на день і споживати від 2000 до 3000 мілілітрів рідини. Йдеться не лише про воду, а й усі рідини, які вживаєте протягом дня і які можуть міститись у їжі.

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Згідно з даними Національної академії наук США, більшість людей не має проблем із задоволенням своїх щоденних потреб у воді. Тіло само подасть сигнал у вигляді спраги, коли рівень гідратації падатиме. Вода, звісно ж, стане найкращими ліками.