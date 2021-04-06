Одно из основных правил в сдаче гормонов – сдача анализов крови должна происходить в правильное время. Кроме этого, невероятно важно сдавать те гормоны, которые нужны, а не те, что не принесут никакой новой информации.

Некоторые анализы, особенно, если вы решили сдать их без назначения врача, вообще не повлияют на дальнейшее лечение или еще больше запутают. Чтобы избежать такой ситуации - предлагаем ознакомиться с пошаговой инструкцией от экспертов.

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Несмотря на то, что в интернете, в частности инстаграме, можно найти немало постов с перечнем базовых чек-апов, Талья Домбровская советует начинать этот путь с консультации у врача.

Жалуйтесь

Выслушав ваши жалобы, врач расспросит, осмотрит и ощупает проблемные участки. Это поможет ему определить предварительный диагноз, для подтверждения которого и назначаются обследования.

Это необходимо для того, чтобы ограничить количество анализов. Если их будет слишком много, где-то, скорее всего, окажется отклонения. После этого понадобиться потратить много денег, времени и нервов, чтобы доказать, что это случайность, а не заболевание. Также существует индивидуальная и лабораторная вариабельность показателей. Сюда все эти повышения на 2 копейки от "нормы".

Правила и подготовка

Для сдачи некоторых анализов важно соблюдение правил, другие же можно сдавать хоть посреди дня, после приемов пищи. Поэтому важно посетить врача, который на приеме и расскажет обо всех нюансах.

Как цикл влияет на сдачу гормонов

Для получения точных данных необходимо учесть день цикла.

Любой день цикла: тиреотропный гормон (ТТГ), трийодтиронин (34) и тироксин (Т4), антитела к пероксидазе щитовидной железы (АТПО) и антитела к тиреоглобулину (АТТГ), пролактин, антимюллеров гормон, тестостерон, глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ), витамин D, кальций, паратгормон, ферритин, глюкоза, гликированный гемоглобин, кортизол, адренокортикотропный гормон, инсулиноподибний фактор роста 1, дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-с), андростендион.

Лучше 5 – 7 день цикла: лютеинизирующий гормон, фолликулостимулирующий гормон, эстрадиол.

Строго 3 – 4 день цикла: 17-он-прогестерон.

Если вдруг цикла нет, что не редко встречается в клинической практике, не ждите, когда он наладится и сдавайте анализы вне цикла.

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Заметьте, что в списке нет ДГТ (дигидротестостерона), инсулина, лептина, потому что большинство из вас не требует сдачи этих анализов