Как и когда сдавать анализ крови на гормоны: чек-лист от эндокринолога
Одно из основных правил в сдаче гормонов – сдача анализов крови должна происходить в правильное время. Кроме этого, невероятно важно сдавать те гормоны, которые нужны, а не те, что не принесут никакой новой информации.
Источник:инстаграм Талья Домбровска
Некоторые анализы, особенно, если вы решили сдать их без назначения врача, вообще не повлияют на дальнейшее лечение или еще больше запутают. Чтобы избежать такой ситуации - предлагаем ознакомиться с пошаговой инструкцией от экспертов.
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Несмотря на то, что в интернете, в частности инстаграме, можно найти немало постов с перечнем базовых чек-апов, Талья Домбровская советует начинать этот путь с консультации у врача.
Жалуйтесь
Выслушав ваши жалобы, врач расспросит, осмотрит и ощупает проблемные участки. Это поможет ему определить предварительный диагноз, для подтверждения которого и назначаются обследования.
Это необходимо для того, чтобы ограничить количество анализов. Если их будет слишком много, где-то, скорее всего, окажется отклонения. После этого понадобиться потратить много денег, времени и нервов, чтобы доказать, что это случайность, а не заболевание. Также существует индивидуальная и лабораторная вариабельность показателей. Сюда все эти повышения на 2 копейки от "нормы".
Правила и подготовка
Для сдачи некоторых анализов важно соблюдение правил, другие же можно сдавать хоть посреди дня, после приемов пищи. Поэтому важно посетить врача, который на приеме и расскажет обо всех нюансах.
Как цикл влияет на сдачу гормонов
Для получения точных данных необходимо учесть день цикла.
Любой день цикла: тиреотропный гормон (ТТГ), трийодтиронин (34) и тироксин (Т4), антитела к пероксидазе щитовидной железы (АТПО) и антитела к тиреоглобулину (АТТГ), пролактин, антимюллеров гормон, тестостерон, глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ), витамин D, кальций, паратгормон, ферритин, глюкоза, гликированный гемоглобин, кортизол, адренокортикотропный гормон, инсулиноподибний фактор роста 1, дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-с), андростендион.
Лучше 5 – 7 день цикла: лютеинизирующий гормон, фолликулостимулирующий гормон, эстрадиол.
Строго 3 – 4 день цикла: 17-он-прогестерон.
Если вдруг цикла нет, что не редко встречается в клинической практике, не ждите, когда он наладится и сдавайте анализы вне цикла.
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Заметьте, что в списке нет ДГТ (дигидротестостерона), инсулина, лептина, потому что большинство из вас не требует сдачи этих анализов
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