Коли не варто додавати капсули для прання та що робити, якщо у пральній машинці вони повністю не розчинились, розповідаємо про всі деталі і помилки у нашому матеріалі.

Цікаво Дренаж – не детокс: чому цей процес надважливий для організму

Як правильно користуватись капсулами для прання

Капсули для прання можуть мати 2 або 3 кольори, тобто складатись з концентрованого гелю для прання, плямовивідника, відбілювача і кондиціонера для білизни чи речовини для пом'якшення води. Цей комплекс з ретельного та якісного виведення бруду спрацює лише за правильних умов застосування, про які знають не всі.

Містяться засоби для прання у тонкій капсулі з розчинною оболонкою, яку не варто брати мокрими руками, адже верхній шар легко тріскає, а вміст може розлитись. Для розчинення капсули та дієвої роботи засобів потрібна і певна температура. Для прання делікатних тканин з температурою нижче 30 градусів капсули не підійдуть. Ви ризикуєте отримати вкінці прання не надто чисту білизну, адже гарантії, що капсула розчиниться, немає.



Як правильно користуватись капсулами / Фото Pexels

Схожий казус може трапитись і у випадку, коли білизни в барабані було надто мало. Якщо залишки оболонки чи засобу все ж залишились на одязі, варто його відправити на повторне полоскання. Також капсули не варто використовувати для ручного прання і замочування брудної білизни.

Ваш організм здатний самостійно боротись з вірусами: ви можете лише йому допомогти. Як системи реагують на збудників хвороб та якими засобами їх можна підтримати читайте у матеріалі.

Переваги та недоліки використання капсул

Переваги:

ефективний склад та поєднання різних технологій очищення, що легко виводить забруднення та не нищить тканину;

унеможливлює передозування, тож ви завжди можете бути впевнені у результаті;

зручне використання, яке не потребує вимірювання порцій та економить час;

чудовий варіант для алергіків та чутливих людей;

Недоліки: