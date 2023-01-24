Коли не варто додавати капсули для прання та що робити, якщо у пральній машинці вони повністю не розчинились, розповідаємо про всі деталі і помилки у нашому матеріалі.

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Як правильно користуватись капсулами для прання

Капсули для прання можуть мати 2 або 3 кольори, тобто складатись з концентрованого гелю для прання, плямовивідника, відбілювача і кондиціонера для білизни чи речовини для пом'якшення води. Цей комплекс з ретельного та якісного виведення бруду спрацює лише за правильних умов застосування, про які знають не всі.

Містяться засоби для прання у тонкій капсулі з розчинною оболонкою, яку не варто брати мокрими руками, адже верхній шар легко тріскає, а вміст може розлитись. Для розчинення капсули та дієвої роботи засобів потрібна і певна температура. Для прання делікатних тканин з температурою нижче 30 градусів капсули не підійдуть. Ви ризикуєте отримати вкінці прання не надто чисту білизну, адже гарантії, що капсула розчиниться, немає.


Як правильно користуватись капсулами / Фото Pexels

Схожий казус може трапитись і у випадку, коли білизни в барабані було надто мало. Якщо залишки оболонки чи засобу все ж залишились на одязі, варто його відправити на повторне полоскання. Також капсули не варто використовувати для ручного прання і замочування брудної білизни.

Переваги та недоліки використання капсул

Переваги:

  • ефективний склад та поєднання різних технологій очищення, що легко виводить забруднення та не нищить тканину;
  • унеможливлює передозування, тож ви завжди можете бути впевнені у результаті;
  • зручне використання, яке не потребує вимірювання порцій та економить час;
  • чудовий варіант для алергіків та чутливих людей;

Недоліки:

  • вища ціна одного прання порівняно з порошковими та рідкими засобами;
  • призначені лише для машинного прання, що унеможливлює попередню обробку плям;
  • можуть застрягати у барабані або не розчинятися повністю.