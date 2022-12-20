Хоча вазелін може бути корисним, якщо його економно використовувати для лікування сухої шкіри, він досить жирний і важкий. Тому його не варто застосовувати як щоденний загальний зволожувач шкіри.

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Чи є вазелін хорошим зволожувачем

За словами дослідників, вазелін є одним із найефективніших зволожувачів на ринку. Основним його інгредієнтом є нафта.

Нафта утворює щільний водонепроникний бар'єр при нанесенні на шкіру. Це допомагає зберегти вологість і діє як домашній засіб для лікування сухої шкіри.

Як правильно використовувати

Нанесіть його на зону шкіри та почекайте протягом кількох хвилин. Витріть надлишки м'яким паперовим рушником перед одяганням, щоб уникнути відчуття жирності та плям на одязі.

Користуватися вазеліном можуть не усі. Якщо у вас шкіра, схильна до вугрів, вам слід уникати нанесення вазеліну на обличчя. Це може спровокувати появу прищів і посилити акне. Те саме стосується людей, у яких жирний тип шкіри.

Як викоистовувати вазелін / Фото Pexels

Альтернативні зволожувальні засоби

Якщо ви шукаєте прості альтернативи вазеліну, які також творять дива для сухої шкіри, можете спробувати продукти, які містять: