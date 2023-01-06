Відчистити підлогу від жиру і плям не так вже й важко, якщо знати кілька лайфхаків. Розповідаємо вам про них.

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Що допоможе відмити підлогу на кухні

Тепла вода

Якщо ситуація критична і підлога просякнута жиром, не треба одразу використовувати побутову хімію. Спершу змочіть паркет або плитку теплою водою, тоді позбутись жиру буде легше.

Сода

Якщо вам пощастило і плями несерйозні, не обов'язково додавати побутову хімію. Нескладні забруднення можна прибрати з допомогою содового розчину. Необхідна пропорція – 100 грамів соди на 10 літрів води.



Сода, тепла вода й оцет допоможуть відмити підлогу / Фото Pexels

Оцет

Коли плями складніші, на допомогу може прийти оцет. Додайте пів склянки дев'ятивідсоткового столового оцту на відро води. Цей спосіб буде ефективним для усіх поверхонь, окрім паркету та кам'яних підлог.

Спецзасоби

Якщо оцет, сода і тепла вода не допомогають, то без побутової хімії не обійтись. Для різних поверхонь обирайте відповідні засоби.

Бонус

Регулярні прибирання полегшать вам життя. Свіжих забруднень куди легше позбутись, аніж плям, які вже давно "оселились" на вашій підлозі.