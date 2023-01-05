Пиво може згодитись не лише для відпочинку з друзями, але й добряче спростити домашнє прибирання і не тільки. Де ще його можна застосовувати, розповідаємо далі.

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Як можна застосовувати пиво

Полірування меблів

Замінити дорогі поліролі може дешеве пиво. Для цього необхідно приготувати розчин: у рівних пропорціях змішайте пиво та рослинну олію. У суміші замочіть ганчірку та протріть меблі.

Чистимо золоті прикраси

З часом дорогоцінні метали можуть втратити вигляд, тож їм потрібне відновлення. Виправити природний і не зовсім процес без зайвих зусиль допоможе стакан світлого пива. Для цього необхідно у місткість з напоєм відправити ювелірну прикрасу та залишити на кілька годин. Протираємо ганчіркою з мікрофібри і насолоджуємось.



Пиво допоможе очистити прикраси / Фото Pexels

Видаляємо іржу

Для видалення невеликих слідів іржі не потрібно бігти у магазин по спеціальний засіб – у пригоді стане звичайне пиво. Добре замочіть ганчірку у рідині та покладіть на "уражену" ділянку: вуглекислота, що міститься в пиві, розчинить іржу. Вже через годину ви зможете побачити позитивні результати.

Зміцнюємо нігті

Пивна ванночка допоможе і вашим нігтям: напій гарно зміцнює платину. Для цього необхідно підігріти невелику кількість рідини та опустити руки у ванночку на 10 – 15 хвилин. Тим, у кого суха шкіра, рекомендуємо додати кілька крапель рослинної олії.

М'ясний маринад

За допомогою пива можна приготувати і смачнющий шашлик. Воно зробить м'ясо м'яким, соковитим та надасть потрібного смакового забарвлення. Для цього необхідно на кілька годин замаринувати шматки у пиві: для курки вибирайте світле пшеничне, для баранини краще підійде темне міцне. Приправте все спеціями на свій смак та насолоджуйтесь.