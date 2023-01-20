Проблема надмірного споживання цукру з кожним роком турбує все більшу кількість людей. Особливо це стосується свят, коли на столі багато смаколиків, від яких просто неможливо відмовитися.

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Споживання великої кількості солодкого – це негативна харчова звичка, яку потрібно тримати під контролем, а краще – взагалі позбутися.

Як перестати їсти солодке у великих кількостях

Дослідження показують, що найчастіше люди тягнуться до солодкого, щоб зменшити стрес. У таких ситуаціях тимчасове полегшення приносить солодкий перекус.

Як цьому запобігти:

організуйте своє життя. Постарайтеся завершити всі невирішені справи, обов'язки, зобов'язання;

дбайте про простір, у якому живете. Неорганізований простір заважає функціонуванню та викликає стрес;

спробуйте методи релаксації, включіть у свій щоденний розклад більше фізичної активності.

Солодка залежність / Фото unsplash

Перевірте, чи не їсте ви занадто мало

Мало хто усвідомлює, що ще однією причиною тяги до солодкого є недостатня кількість спожитих впродовж дня калорій. Це викликає почуття голоду, тому варто переглянути, як виглядає ваше щоденне меню та з якою періодичністю ви їсте. Повноцінне харчування в певний час повинно допомогти позбутися постійного бажання перехопити чогось солоденького.

Залежність, яку варто тримати під контролем / Фото unsplash

Метод малих кроків

Різка і повна відмова від солодкого – не ідеальний вихід. Найкраще починати з маленьких кроків. Спочатку можна зменшити кількість солодощів, які ви споживаєте, вдвічі, потім спробуйте обмежити дні, коли можна їсти солодке.

На наступному кроці ви можете поставити довші реалістичні цілі: цілий тиждень без солодкого. У пригоді можуть стати фрукти, якими можна замінити шкідливі солодощі.