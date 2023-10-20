Вам може здатися, що ваш настрій цілковито залежить від зовнішніх факторів, проте насправді це не так. Існує безліч способів впливати на своє самопочутті, і про найбільш ефективні з них розповіла лікарка Александра Перес.

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Прогуляйтеся парком

Коротка прогулянка неподалік від вашого дому справді може зробити вас щасливішими. Вам це може здатися дурницею, та користь прогулянок доведена наукою – під час ходьби посилюється виробництво так званих "гормонів щастя", які допомагають регулювати настрій.

Може допомогти навіть коротка 10-хвилинна прогулянка, адже вона збільшить приплив крові до вашого мозку та зарядить вас енергією, а також зменшить відчуття втоми та млявості.

Корисним буде і сонячне світло, яке ви отримаєте під час прогулянки. Всього 15 хвилин під променями можуть викликати вироблення серотоніну та більшої кількості ендорфінів, які впливають на покращення настрою.

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Посмійтеся

Можливо, ви помічали, що досвідчені оратори намагаються пожартувати перед початком виступу. Вони це роблять через те, що сміх у групі допомагає зняти напругу та тривогу та змушує вас почуватися більш енергійними.

Сміх може діяти і на індивідуальному рівні. Якщо ви відчуваєте стрес, спробуйте розрядити ситуацію за допомогою гумору. Ви можете переглянути смішні відео в інтернеті чи пошукати дотепні жарти, і це точно зніме частину напруги, що вас непокоїть.



Сміх допомагає зменшити тривогу / Фото Pexels

Обійміть себе

Звісно, найбільш природна річ у складний час – звернутися до близьких людей за фізичною чи емоційною підтримкою. Річ у тому, що обійми та інша фізична прихильність змушують тіло виділяти окситоцин та допомагають відчути близькість до важливих людей у житті.

Та якщо ваш настрій несподівано псується за обставин, коли ви не можете звернутися до близьких, не біда: ви можете обійняти самі себе.

Ця ідея спершу може здатися вам безглуздою, проте це справді допомагає. Дотик, навіть власний, полегшує відчуття стресу та допомагає відчути себе у безпеці.