Вам может показаться, что ваше настроение полностью зависит от внешних факторов, однако на самом деле это не так. Существует множество способов влиять на свое самочувствие, и о наиболее эффективных из них рассказала врач Александра Перес.

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Прогуляйтесь по парку

Короткая прогулка неподалеку от вашего дома действительно может сделать вас счастливее. Вам это может показаться вздором, и польза прогулок доказана наукой – во время ходьбы усиливается производство так называемых "гормонов счастья", помогающих регулировать настроение.

Может помочь даже короткая 10-минутная прогулка, ведь она увеличит приток крови в ваш мозг и зарядит вас энергией, а также уменьшит чувство усталости и вялости.

Полезен будет и солнечный свет, который вы получите во время прогулки. Всего 15 минут под лучами могут вызвать выработку серотонина и большего количества эндорфинов, влияющих на улучшение настроения.

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Посмейтесь

Возможно, вы замечали, что опытные ораторы пытаются подшутить перед началом выступления. Они делают это потому, что смех в группе помогает снять напряжение и тревогу и заставляет вас чувствовать себя более энергичными.

Смех может действовать и на личном уровне. Если вы испытываете стресс, попробуйте разрядить ситуацию с помощью юмора. Вы можете просмотреть смешные видео в интернете или поискать остроумные шутки, и это точно снимет тревожащую вас часть напряжения.



Смех помогает снизить тревогу / Фото Pexels

Обнимите себя

Конечно, наиболее естественная вещь в сложное время – обратиться к близким людям за физической или эмоциональной поддержкой. Дело в том, что объятия и другая физическая привязанность заставляют тело выделять окситоцин и помогают почувствовать близость важных людей в жизни.

Но если ваше настроение неожиданно портится при обстоятельствах, когда вы не можете обратиться к близким, не беда: вы можете обнять сами себя.

Эта идея сначала может показаться вам бессмысленной, но это действительно помогает. Прикосновение, даже собственное, облегчает чувство стресса и помогает почувствовать себя в безопасности.