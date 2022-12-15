Це ефективні способи допоможуть позбутися зайвих кілограмів, а також запобігти набору ваги в майбутньому. Усі вони засновані на науці.

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Ретельно пережовуйте та їжте повільно

Мозку потрібен час, щоб обробити те, що ви з'їли. Ретельне пережовування змушує вас їсти повільніше. Так ви швидше почуваєтеся ситими і менше споживаєте.

Недавній огляд 23 досліджень показав, що люди, які їдять швидше, мають більше шансів набрати вагу, ніж ті, хто їсть повільно. Люди, які швидко їдять, також набагато частіше страждають ожирінням.

Щоб виробити звичку їсти повільніше, рахуйте, скільки разів ви жуєте кожен шматок.

Використовуйте менші тарілки для нездорової їжі

Типова харчова тарілка сьогодні більша, ніж кілька десятиліть тому. Ця тенденція сприяє збільшенню ваги. Коли тарілка невеличка, то й порції мають більший вигляд і ви з'їдаєте менше.

Ви можете використовувати це у своїх інтересах, подаючи здорову їжу на більших тарілках, а менш корисну – на менших.

Для менш корисної їжі обирайте менші тарілки / Фото Unsplash

Пийте воду регулярно

Вода допомагає менше їсти, якщо ви ще й п'єте її перед їдою. Одне дослідження за участю дорослих показало, що вживання 50 мілілітрів води приблизно за 30 хвилин до їди зменшує відчуття голоду та споживання калорій.

Ті, хто пив воду перед їжею, втратили на 44% більше ваги за 12 тижнів порівняно з тими, хто цього не робив.

Якщо ви заміните калорійні напої – наприклад, газовану воду чи сік – водою, то відчуєте ще більший ефект.

Зберігайте шкідливу їжу подалі від очей

Одне нещодавнє дослідження показало, що люди, які зберігають некорисну їжу на видному місці, важать більше, ніж ті, у в кого на столі стоїть миска з фруктами.

Зберігайте нездорову їжу подалі від очей, наприклад у шафах, щоб вона з меншою ймовірністю потрапила на очі, коли ви голодні.

Їжте без ґаджетів

Люди, які їдять під час перегляду телевізора або гри в комп'ютерні ігри, втрачають уявлення про те, скільки вони з'їли. Це, в свою чергу, може стати причиною переїдання.

Якщо ви регулярно їсте зі смартфоном, то можете ненавмисно їсти більше. Ці зайві калорії накопичуються та мають величезний вплив на вагу в довгостроковій перспективі.

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