Это отметила эндокринолог Екатерина Григорьева. Такие люди медленнее восстанавливается после стресса, гораздо чаще подвержены инфекциям и другим заболеваниям.

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По мнению врача, если отследить время ночных пробуждений, то можно выявить их причины и наладить сон.

5 – 6 часов утра

В это время надпочечники уже начинают свою работу, побуждая нас вставать и встречать новый день. Это происходит в соответствии с суточных ритмов. Если рано легли, проснулись в это время и не чувствуете себя разбитым, то коррекция не нужна.

2 – 3 часа ночи

Может быть из-за дефицита углеводов при резком переходе на низкоуглеводное питания.

Нередко наблюдаю такую ​​ситуацию на своих курсах, когда стремление участников начать с понедельника все и сразу, заглушает голос разума,

– рассказала эндокринолог.

Ситуацию может исправить добавления в ужин небольшой порции некрахмалистых корнеплодов или 1-2 ложек гречки или риса.

Сложности с засыпанием и прилив сил вечером

При прогрессирующей субклинической дисфункции надпочечников наблюдается небольшое вечернее повышение уровня кортизола, которое бодрит пациентов около 22 – 24 часов. Люди чувствуют прилив сил, которого им так не хватало в течение всего дня.

Такая же ситуация нередко встречается у пациентов с некомпенсированным гипотиреозом. Нельзя забывать об оси: гипофиз – гипоталамус – щитовидная железа – надпочечники. Отклонения в работе надпочечников нередко встречаются при заболеваниях щитовидной железы. Так что не забывайте выключать гипотиреоз.

При выраженной субклинической дисфункции надпочечников пациенты часто подвержены гипогликемии (снижение уровня глюкозы в крови – 24 канал) после приема пищи. Особенно это заметно при злоупотреблении быстрыми углеводами.

Если гипогликемия случается ночью, то кортизола таким пациентам не хватает. Повышаются адреналин и норадреналин, вызывая сильное сердцебиение, холодный пот и панические атаки, от которых человек просыпается.

Поверхностный и прерывистый сон

Повод задуматься о дефиците прогестерона. Такие изменения можно наблюдать уже после 35 лет, но ярко выражены они именно в период перименопаузы и менопаузы.

Врач советует проверить половые гормоны и проконсультироваться с врачом.

Ноктурия

Ноктурия – потребность мочеиспускания от одного до нескольких раз за ночь. У женщин болезнь связана с гормональными нарушениями: недостаток тестостерона или одновременной нехватке эстрогенов и андрогенов. У мужчин может быть одним из симптомов гиперплазии предстательной железы. С возрастом прогрессирует болезнь у женщин и у мужчин, влияя на качество жизни.

Снижение синтеза АДГ (вазопрессина) в гипофизе в пожилом возрасте влияет на повышенную выработку мочи ночью.

Ночное мочеиспускание может быть признаком нарушения детоксикации, когда организм использует мочеиспускания как дополнительную возможность для вывода токсинов.

Причинами также могут быть: