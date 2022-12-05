Правильні харчові звички – це частенько заслуга батьків, які з дитинства дбали про раціон дитини і не тільки. Як заохотити малечу їсти овочі та прищепити їй любов до правильного харчування, розповідаємо далі.

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Як привити дитині корисні харчові звички

Євген Клопотенко вважає, що раціон батьків та дітей повинен складатись з однакових страв. Цей принцип допоможе вам прищепити дитині любов до корисних продуктів.

Якщо хочете змінити харчові звички дитини та зробити їх більш здоровими –почніть з себе. Бо я знаю, що деякі батьки підсовують дітям, наприклад, капусту, а самі овочі не їдять. Так це не працює. Мексиканська дитина, наприклад, їсть авокадо та батат, бо її батьки це їдять. Вони її познайомили з цими продуктами у магазині і вдома, та більше – вона постійно їх бачить,

– вважає зірковий кулінар.

Євген Клопотенко рекомендує подбати не лише про якісний раціон, але й інформаційний простір вашої дитини: тобто вона має постійно бути оточена інформацією про ті чи інші продукти, бачити їх на полиці холодильника чи за сімейним столом. Діти з народження не знають про смачні цукерки чи сосиски, з цими "екземплярами" знайомлять їх батьки.

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Психологиня Марина Смирнова вважає, що харчування – це не про смак, а про звички.

Якщо ми хочемо, щоб дитина у дорослому житті харчувалася здорово, важливо, щоб у неї були сформовані здорові звички – чим раніше, тим краще. А як формується дитяча поведінка? Правильно – через приклад батьків у першу чергу. Є класний вислів – "не виховуйте дитину, виховуйте себе, бо все одно дитина наслідуватиме вас",

– зазначає психологиня.



Навчіть дитину правильно харчуватись з дитинства / Фото Pexels

Тобто спершу у дітей формується комплекс харчових звичок, які згодом конвертуються у стабільну харчову поведінку. Заважає дітям свідомо споживати їжу і телевізор чи гаджет, на фоні якого вони їдять. Дослідження, яке у 2021 році провели UNICEF Ukraine, довело, що більш ніж половина дітей в Україні під час прийому їжі дивляться телевізор чи грають в ігри.

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Як покращити харчові звички дитини:

Приклад батьків: важливо подбати про правильний раціон всередині сім'ї, він має бути здоровим, повноцінним і спільним. Чим чіткіші окреслені харчові правила, тим простіше дитині засвоїти звички.

Спільні прийоми їжі: дитині потрібен авторитетний наставник, тобто батьки, поведінку яких малеча буде радо копіювати. Так на спільній сімейній вечері повинні завжди бути присутні овочі, які рано чи пізно дитина так само почне їсти.

Походи у заклади харчування: батьки своїм вибором можуть показати, за якими правилами обирають їжу поза домом. Тож акцентувати лише на шкідливому фастфуді чи десертах не варто.

Спільні покупки продуктів: залучайте дітей до складання списку продуктів та самого походу в магазин. Це також важливий аспект розуміння того, як формується правильний раціон та як впроваджуються корисні харчові звички.