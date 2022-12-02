Вчені знайшли унікальне розв'язання цієї проблеми. Кажуть, що на смакові якості може впливати колір тарілки, тому його просто можна змінити.

Важливо знати Побутові травми: які вони бувають та як надати першу допомогу

Як полюбити несмачні овочі

Британські дослідники запросили до участі в експерименті 47 учасників. Вияснилось, що прискіпливі до їжі люди можуть покращити свою прихильність до деяких продуктів. Для цього учасникам запропонували овочі, до яких вони відчували сильну неприязнь, або ж ті продукти, які вимагають особливого приготування.

Допоможіть своєму організму одужати: біорегуляційний підхід дозволяє людині відновити власні захисні сили. Більше про лікування читайте тут.

Вдалось зрозуміти, що колір продукту має не настільки велике значення, як тарілка, на якій його подають. Саме коли змінили колір посуду учасники повідомили про зміни смакових якостей.

Ці знання можуть бути корисні тим, хто намагається розширити асортимент продуктів харчування, – пояснює психолог Лоренцо Стаффорд.

Якщо ви хочете комусь запропонувати додаткові корисні овочі у раціон, які насправді не здивують смаковими костями, але точно потішать організм вітамінно-мінеральним комплексом, просто подайте їх на правильному фоні.



Зміна кольору посуду може допомогти полюбити несмачні продукти / Фото Pexels

В процесі експерименту учасники куштували картопляні чипси. Цікаво, що у синіх та червоних посудинах продукт здавався солонішим, ніж в білих. Також у червоних мисках продукт видався менш бажаним і порівнянні з іншими кольорами. У випадку чипсів роль відіграє не лише миска, але й упакування, яке підкріплює смак.

Це відкриття, на думку психолога та одного з дослідників Лоренцо Стаффорда, може покращити якість життя людей та смак продуктів, які вони не надто охоче споживають. Також дослідження може допомогти пацієнтам, які страждають через харчову неофобію – небажання пробувати нові продукти.