• Мийте обличчя зранку, ввечері та після тренувань. При цьому не варто скрабувати шкіру навіть коли змиваєте макіяж, адже це може пошкодити її та зробить гірше.

Цікаво Сонцезахисний крем: на які позначки SPF треба звертати увагу та скільки наносити

• Вибирайте засоби для догляду шкіри без масел, які також можуть маркуватися, як "некомедогенні". Це означає, що цей продукт не буде забивати пори або викликати прищі.

• Використовуйте ніжну піну для вмивання лиця. Багато хто вважає, що потрібно використовувати засоби, які підсушують шкіру. Проте це може спричинити подразнення шкіри та збільшення вироблення жиру.

• Не використовуйте засоби для очищення на масляній або спиртовій основі, адже це може подразнити шкіру.



Догляд за жирною шкірою / Фото L'Oreal Paris

• Наносити зволожуючий крем щодня. Попри те, що шкіра жирна, все одно важливо наносити крем, щоб шкіра залишалася зволоженою.

• Щоб захистити свою шкіру від шкідливих ультрафіолетових променів сонця, шукайте крем, який також містить SPF-30 або вище. Наносьте сонцезахисний крем, коли перебуваєте надворі. Він запобігає пошкодженню від сонця, яке може привести до появи зморшок, пігментних плям і навіть раку шкіри.

• Щоб запобігти появі прищів, шукайте сонцезахисні креми, що містять оксид цинку і оксид титану. Крім того, не використовуйте сонцезахисні креми, що містять ароматизатори або масла. Вибирайте косметику без масел на водній основі.

• Не спіть з макіяжем. Завжди очищайте обличчя перед сном.

• Використовуйте матуючі серветки упродовж дня. Акуратно притисніть серветку до обличчя і залиште на кілька секунд, щоб та ввібрала жир.

Важливо Косметологиня назвала основні помилки в догляді за шкірою обличчя влітку

• Не витирайте шкіру серветкою, оскільки тоді ви розмастите жир по всьому обличчю.

• Не торкайтеся до обличчя протягом дня. Хоча це дуже важко, але так бруд і бактерії з рук можуть потрапити на обличчя.