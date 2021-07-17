• Мойте лицо утром, вечером и после тренировок. При этом не стоит использовать скраб для кожи, даже когда смываете макияж, ведь это может повредить ее и сделает хуже.

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• Выбирайте средства для ухода кожи без масел, которые также могут маркироваться, как "некомедогенные". Это означает, что этот продукт не будет забивать поры или вызывать прыщи.

• Используйте нежную пену для умывания лица. Многие считают, что нужно использовать средства, которые подсушивают кожу. Однако это может вызвать раздражение кожи и увеличение выработки жира.

• Не используйте средства для очистки на масляной или спиртовой основе, ведь это может раздражать кожу.



Уход за жирной кожей / Фото L'Oreal Paris

• Наносить увлажняющий крем ежедневно. Несмотря на то, что кожа жирная, все равно важно наносить крем, чтобы кожа оставалась увлажненной.

• Чтобы защитить свою кожу от вредных ультрафиолетовых лучей солнца, ищите крем, который также содержит SPF-30 или выше. Наносите солнцезащитный крем, находясь на улице. Он предотвращает повреждение от солнца, которое может привести к появлению морщин, пигментных пятен и даже рака кожи.

• Чтобы предотвратить появление прыщей, ищите солнцезащитные кремы, содержащие оксид цинка и оксид титана. Кроме того, не используйте солнцезащитные кремы, содержащие ароматизаторы или масла. Выбирайте косметику без масел на водной основе.

• Не спите с макияжем. Всегда очищайте лицо перед сном.

• Используйте матирующие салфетки в течение дня. Аккуратно прижмите салфетку к лицу и оставьте на несколько секунд, чтобы она впитала жир.

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• Не вытирайте кожу салфеткой, поскольку тогда вы размажете жир по всему лицу.

• Не прикасайтесь к лицу в течение дня. Хотя это очень трудно, но так грязь и бактерии с рук могут попасть на лицо.