Тож поки ви починаєте вже активно прибирати свої домівки у новорічний настрій, ми спішимо на захист фігури від небажаних кілограмів. Знадобляться вам для цього всього 3 прості поради.

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Як не поправитись під час свят

Не йдіть у гості голодними

Так, "постити" весь день в очікуванні сімейної вечері полюбляє багато хто, проте це один з вбивчих методів, який зіпсує вам фігуру. У святковий день не варто обмежувати себе у їжі та пропускати ранковий чи обідній прийом, щоб вмістити більше пампушків.

Коли людина відчуває голод, вона не в змозі контролювати ситуацію та приймати рішення, коли зупинитись. Натомість починається активне споживання у великих кількостях всього, що прикрашає святковий стіл.

Допоможіть своєму організму одужати: біорегуляційний підхід дозволяє людині відновити власні захисні сили. Більше про лікування читайте тут.



Як врятувати фігуру від зайвих кіло / Фото Pexels

Не забувайте про спорт

Фізичні вправи важливі для підтримки тонусу тіла завжди, а не лише під час свят. Тож у різдвяні вечори чи опісля них пропускати тренування не варто. Навпаки, спорту у період, коли на фоні ви активно смакуєте пампушки та вареники, має бути трохи більше, ніж зазвичай.

Те, що зараз свята, не означає, що ми відмовляємося від фізичних вправ. Важливо залишатися послідовними, оскільки це допомагає нам почуватися краще та робити кращий вибір. Пам'ятайте, що це може бути так само просто, як прогулянка після обіду, яка також може допомогти травленню та регулювати рівень цукру в крові,

– пояснює дієтологиня та авторка книги "Рецепт виживання" Дана Елліс Ханнес.

Мінімізуйте вживання алкоголю

Багато хто чекає свят, аби мати змогу врешті потішити себе келихом улюбленого алкоголю І справді така доза буде безпечною, проте надмірне споживання зашкодить не лише здоров'ю, а й фігурі. Особливо шкідливо починати вживати алкоголь на початку вечірки, коли ви голодні. Так з кожним наступним ковтком ви будете менше контролювати відчуття насичення і є велика ймовірність переїдання.

"Ви, швидше за все, з'їсте набагато більше калорійної їжі, ніж якщо ви тверезі або вживаєте менше алкоголю. Не кажучи вже про калорії самого алкоголю! Якщо ви все ж вирішите випити кілька напоїв, чергуйте алкоголь і воду, щоб не сп'яніти надто швидко, – рекомендує Дана Елліс Ханнес.