Щодня треба робити перерви від перегляду екранів і за потреби одягати правильні окуляри. Це допомагає підтримувати здоров'я очей. Перекреслити ваші старання можуть наступні шкідливі звички.

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Які звички завдають шкоди очам

Ігнорування перевірки

З віком треба регулярно проходити перевірки, навіть якщо ваш зір ідеальний. Обстеження включає тести для оцінки зору та огляд частин ока, щоб оцінити, чи є захворювання. Саме останнім способом можна виявити низку хвороб, які не мають жодних симптомів та не впливають на зір. Яскравий приклад – глаукома.

Якщо вам від 18 до 39 років і ви відчуваєте, що проблем зі зором немає, треба обстежуватись хоча б раз на 2 роки. У 40 років на вас має чекати комплексна діагностика очей. У віці від 40 до 64 років треба відвідувати окуліста кожні 2 роки, а після 65 – раз на рік.

Потирання очей

Якщо ви кілька разів протрете очі, нічого страшного. Погано, коли це увійде у звичку. Надмірне тертя очей може призвести до незворотних ушкоджень та збільшити ризик зараження бактеріями, які є на руках. Часте повторення цих рухів є сигналом, що пора завітати до лікаря.



Дбайте про очі / Фото Pexels

Ігнорування протисонцевих окулярів

На захисті очей не треба економити. Інколи навіть відповідних окулярів недостатньо. Дуже важливо захищати очі від шкідливих променів UVA та UVB, адже це може спровокувати низку проблем.

Коли обираєте окуляри, шукайте наклейку з написом 100% блокування UVA та UVB або UV 400. Важливо також пам'ятати, що протисонцеві окуляри потрібні навіть у похмурі чи сніжні дні. Окуляри повинні стати вашою щоденною звичкою.

Зловживання краплями для очей

Відповідні засоби потрібно використовувати відповідально та за рекомендаціями лікаря, адже деякі з них лише можуть посилити проблеми, якщо ними зловживати. Тривале використання судинозвужувальних крапель може викликати залежність.

Якщо ж ви страждаєте від хронічного почервоніння та роздратування очей, медики радять звернутися до окуліста, який допоможе з'ясувати причину.

Сон у контактних лінзах

Якщо ви носите контактні лінзи, їх обов'язково треба знімати на час сну. Все тому, що шанси зараження у цей час зростають в геометричній прогресії. Такий сон може призвести до виразки рогівки.

Окрім цього, не варто плавати, якщо користуєтесь лінзами. Очі подразнюються, що збільшує ризик зараження. Поєднання мікробів у воді та лінз може призвести до серйозних інфекцій, а в найгіршому випадку може спровокувати сліпоту.