Каждый день нужно делать перерывы от просмотра экранов и при необходимости одевать правильные очки. Это помогает поддерживать здоровье глаз. Перечеркнуть ваши старания могут следующие вредные привычки.

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Какие привычки наносят вред глазам

Игнорирование проверки

С возрастом нужно регулярно проходить проверки, даже если ваше зрение идеально. Обследование включает тесты для оценки зрения и обзор частей глаза, чтобы оценить, есть ли заболевание. Именно последним способом можно выявить ряд болезней, не имеющих никаких симптомов и не влияющих на зрение. Яркий пример – глаукома.

Если вам от 18 до 39 лет и вы чувствуете, что проблем со зрением нет, нужно обследоваться хотя бы раз в 2 года. В 40 лет вас должна ждать комплексная диагностика глаз. В возрасте от 40 до 64 лет нужно посещать окулиста каждые 2 года, а после 65 – раз в год.

Потирание глаз

Если вы несколько раз протрете глаза, ничего страшного. Плохо, когда это войдет в привычку. Чрезмерное трение глаз может привести к необратимым повреждениям и увеличить риск заражения находящимися на руках бактериями. Частое повторение этих движений является сигналом, что пора посетить врача.



Заботьтесь о глазах / Фото Pexels

Игнорирование очков против солнца

На защите глаз не нужно экономить. Иногда даже очков недостаточно. Очень важно защищать глаза от вредных лучей UVA и UVB, это может спровоцировать ряд проблем.

Когда вы выбираете очки, ищите наклейку с надписью 100% блокировки UVA и UVB или UV 400. Важно также помнить, что очки требуются даже в пасмурные или снежные дни. Очки должны стать вашей повседневной привычкой.

Злоупотребление каплями для глаз

Соответствующие средства нужно использовать ответственно и по рекомендациям врача, ведь некоторые из них могут усугубить проблемы, если ими злоупотреблять. Длительное использование сосудосуживающих капель может вызвать зависимость.

Если вы страдаете от хронического покраснения и раздражения глаз, медики советуют обратиться к окулисту, который поможет выяснить причину.

Сон в контактных линзах

Если вы носите контактные линзы, их обязательно нужно снимать во время сна. Все потому, что шансы заражения в это время вырастают в геометрической прогрессии. Такой сон может привести к язве роговицы.

Кроме того, не стоит плавать, если пользуетесь линзами. Глаза раздражаются, что увеличивает риск заражения. Сочетание микробов в воде и линз может привести к серьезным инфекциям, а в худшем случае может спровоцировать слепоту.