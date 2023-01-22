Як показали дослідження, більш як половина дорослих не встають з ліжка після першого сигналу будильника, а користуються кнопкою "відкласти сигнал". Це зовсім не допомагає краще виспатися, адже перехід у режим легкої дрімоти має дуже мало спільного з нормальним сном.

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Чому люди постійно відкладають будильник

Лікарі розповідають, що найбільш поширена причина відкладення моменту пробудження – це інертність сну. Ним називають легке запаморочення, яке ви можете відчувати одразу після пробудження.

Прокидатися з першим сигналом будильника – завжди правильне рішення / Фото Pexels

У цьому стані людина не бадьора і більш наближена до сну, аніж до активності. Саме через це більшість з нас відкладає будильник та залишається у ліжку замість того, щоб встати та розпочати новий день. Особливо сильно інертність сну відчувається внаслідок недосипу, тому якщо ви лягли спати надто пізно – для пробудження доведеться докласти більше зусиль.

Також дослідження показали, що побороти інертність сну важко людям із розладами сну та настрою, а також тим, хто має ненормований робочий графік або змушені прокидатися через роботу у незапланований час.

Чому відкладати будильник – погана ідея

Легка дрімота лише створить ілюзію сну, забере ваш час та змусить поспішати з іншими ранковими справами. Інерція сну лише посилюється, тому вставати стане ще важче.

Окрім того, тривала інерція сну негативно вплине на здатність зосереджуватися, внаслідок чого ризик аварії, якщо ви їдете на роботу за кермом, зростає. Звичні справи через брак уваги та концентрації будуть займати більше часу, а ймовірність помилитися зросте.

Як вставати з першим сигналом будильника

Перша порада: спробуйте раніше лягти спати. Усе, що ви намагаєтеся зробити звечора, можна зробити краще та швидше впродовж наступного дня, тому виграш від довгого відкладання сну дуже сумнівний.

Також пам'ятайте, що спальня повинна бути темною, прохолодною та тихою. Це елементарна гігієна сну, дотримання якої – велика рідкість.

Як тільки спрацює будильник – спробуйте відкрити штори та впустити у простір денне світло. Рівень мелатоніну у вашому організмі знизиться, і ви будете почуватися бадьоріше.

Гарним прийомом може бути музика – поставте замість звичного монотонного сигналу улюблені пісні. Також допоможе мотиваційна записка поряд з будильником, яка спонукає вас втілювати плани, а не шукати кількох зайвих хвилин для дрімоти.