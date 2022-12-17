Одягтись взимку тепло потрібно вміти! Скільки одягу на вас повинно бути та чи допоможе алкоголь зігрітись, розповідає Інститут серця МОЗ України.

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Головні правила "теплої" зими

Найочевиднішим правилом зими є збереження тепла, що допоможе почуватись вам комфортно, сприятиме гарному настрою й міцному імунітету. Для цього потрібно пам'ятати про наступні поради та дотримуватись їх.

Три шари одягу

Усе просто. Перед тим, як вийти на прогулянку у мінусову температуру, треба подбати про правильний захист від холоду. Спершу одягаємо спідню білизну або термобілизну, далі йдуть светр чи кофта, штани чи лосини, а довершать ваш образ куртка чи пальто, шапка, шарф, рукавиці, зручне взуття, що не промокає.



Правильно одягайтесь взимку / Фото Pexels

Повноцінне харчування

Взимку наш організм інколи потребує навіть більше калорій, ніж зазвичай, тому правильне харчування є запорукою хорошого самопочуття. Експерти радять вживати продукти, багаті на магній та калій – бобові, сухофрукти, капуста тощо.

Відсутність алкоголю

Про переважно негативний вплив алкоголю знають усі. Але варто пам'ятати, що він не гріє, а може лишень ненадовго підняти настрій. Так можна і не помітити переохолодження, тому пийте відповідально або взагалі обмежте вживання алкоголю до мінімуму.

Активність

Фізична активність необхідна організму завжди, але взимку це може стати ще одним способом зігрівання й зміцнення імунітету. Все це допоможе не дати вірусам можливостей заволодіти організмом та завдати вам проблем.