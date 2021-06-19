Тож якщо ви активна та цілеспрямована людина, то закидів у свою сторону вам не уникнути, каже психологиня Мар’яна Франко. Але є і хороша новина: можна навчитися правильно реагувати на критику, а також виявити та нейтралізувати хейтерів.

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Хто такі хейтери

Хейтер – це той, чиєю метою є хейтити, тобто неприязно критикувати в активний чи пасивний спосіб. Як правило, каже психологиня, він не переслідує якоїсь надзвичайної мети, для нього це – простий метод підвищити власну самооцінку. Опускаючи інших, хейтер почувається "вищим".

Цих хейтерів ваблять люди, які роблять свою справу, як вампірів пульсація сонної артерії. Адже приєднатись і критикувати чужу роботу завжди легше ніж самим працювати,

– резюмує Франко.

Хейтер діє дуже просто: він раптово з’являється, вказує комусь на те, що він зробив не так, і швиденько зникає, поки його не попросили виконати це краще.

Але якщо раптом станеться так, що він все ж залишиться, а його жертва почне протестувати, хейтер вказує на свої благі наміри, яких не оцінили, закочує очі та йде "в гніві праведному". Тепер він "білий і пухнастий".

Як вчасно визначити і нейтралізувати хейтера

За словами Франко, є один простий та перевірений спосіб. Попросіть допомоги у того, хто вас критикує: зробити проєкт, провести захід чи переговори, написати статтю чи заробити грошей.

Людина, яка щиро вболіває за вас, з радістю вам допоможе. Натомість хейтер відразу кудись зникне.



Попросіть хейтера допомогти вам зробити щось краще / Фото unsplash

Як навчитися правильно реагувати на критику

Для цього варто змінити саме відношення до критики, адже, за словами психологині, насправді вона завжди є позитивною. Це такий собі зворотній зв’язок, який може допомогти зрозуміти, чи справді ви все робите добре.

Наприклад, якщо ваш друг конструктивно критикує вас, скориставшись цією інформацією, ви можете уникнути помилок, а відтак і зайвих проблем. Безпідставна критика зі свого боку дає вам розуміння того, хто насправді поруч з вами і чи варто вам продовжувати з ним спілкування.

Щоб визначити, чи закиди у вашу сторону є конструктивними, психологиня рекомендує пропустити критику через 3 фільтри:

Фільтр користі: чи ця критика несе у собі якусь користь для вас?

Фільтр турботи: чи критик таким чином дбає про ваші інтереси?

Фільтр важливості: чи зараз ця критика важлива та актуальна для вас?

Якщо бодай один з них дасть позитивну відповідь, то будьте впевненими, що зауваження є доречним і його варто взяти до уваги. Але якщо усі відповіді "ні", сміливо ігноруйте таку критику, адже вона безпідставна.