Для того, щоб підібрати ідеальний для вас ніж, потрібно врахувати велику кількість факторів, зокрема вагу, гостроту, матеріал та те, для чого ви плануєте його використовувати.

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Матеріал леза

Від того, з якого матеріалу виготовлений ваш ніж, залежить ціла низка його недоліків та переваг. Тож переконайтеся, що той, який обираєте ви, відповідає усім вашим потребам.

Ножі з нержавіючої сталі можна знайти на будь-якій кухні – це найбільш розповсюджений варіант; він відносно дешевий та стійкий до іржі. Головний недолік таких ножів полягає в тому, що вони досить швидко тупляться та важко заточуються.

Натомість ви можете обрати леза з високовуглецевої сталі, які дещо дорожчі за нержавіючу, проте довше зберігають гостроту і блиск. Ще один варіант: титанові ножі. Такі леза будуть дуже гострими, відносно легкими та надзвичайно зручними у використанні. Проте вони також досить гнучкі, а це означає, що вони не підійдуть для нарізання щільних та твердих матеріалів.



Матеріал ножа дуже важливий / Фото Pexels ​

Ніж з керамічним лезом може залишатися гострим протягом досить тривалого часу. Проте вони не такі важкі, як інші ножі та є більш крихкими порівняно з металевими аналогами. Тож проблема цих ножів полягає в тому, що вони не є досить універсальними та не підійдуть для деяких продуктів.

Вага

Звісно, для кожної людини вага ножа досить суб'єктивна – те, що для одного кухаря буде заважким, для іншого підійде ідеально. Втім, зважайте на те, що важкий ніж може краще підійти для подрібнення щільних коренеплодів чи навіть м'яса та кісток птиці, тоді як легший ніж варто використовувати для швидкого подрібнення більш крихких інгредієнтів.

В ідеалі вам варто мати на кухні обидва ножі, проте якщо ви купуєте лише один, зважте на варіанти та оберіть той, що використовуватимете частіше.

Баланс

Для того, щоб перевірити баланс ножа, вам потрібно взяти його в руку і направити вістрям від тулуба. Якщо ніж вам підходить, вам має бути досить легко тримати його перпендикулярно своєму тулубу.

Якщо ж він здається вам надто важким, а вістря постійно опускається донизу, можливо, варто пошукати інші варіанти.