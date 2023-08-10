Для того чтобы подобрать идеальный для вас нож, нужно учесть большое количество факторов, в частности вес, остроту, материал и то, для чего вы планируете его использовать.

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Материал лезвия

От того, из какого материала сделан ваш нож, зависит целый ряд его недостатков и преимуществ. Поэтому убедитесь, что тот, который вы выбираете, отвечает всем вашим потребностям.

Ножи из нержавеющей стали можно найти на любой кухне – это наиболее распространённый вариант; он относительно дешев и устойчив к ржавчине. Главный недостаток таких ножей заключается в том, что они довольно быстро тупятся и тяжело затачиваются.

Вы можете выбрать лезвия из высокоуглеродистой стали, которые несколько дороже нержавеющей, однако дольше сохраняют остроту и блеск. Еще один вариант: титановые ножи. Такие лезвия будут очень острыми, относительно легкими и очень удобными в использовании. Однако они также достаточно гибкие, а значит, они не подойдут для нарезки плотных и твердых материалов.



Материал ножа очень важен / Фото Pexels

Нож с керамическим лезвием может оставаться острым в течение довольно продолжительного времени. Однако они не такие тяжелые, как другие ножи и более хрупкие по сравнению с металлическими аналогами. Поэтому проблема этих ножей заключается в том, что они не достаточно универсальны и не подойдут для некоторых продуктов.

Вес

Конечно, для каждого человека вес ножа достаточно субъективный – то, что для одного повара будет тяжелым, для другого подойдет идеально. Впрочем, учитывайте, что тяжелый нож может лучше подойти для измельчения плотных корнеплодов или мяса и костей птицы, тогда как более легкий чем следует использовать для быстрого измельчения более хрупких ингредиентов.

В идеале вам стоит иметь на кухне оба ножа, однако если вы покупаете только один, учтите варианты и выберите тот, что будете использовать чаще.

Баланс

Для того чтобы проверить баланс ножа, вам нужно взять его в руку и направить острием от туловища. Если нож вам подходит, вам должно быть достаточно легко держать его перпендикулярно своему туловищу.

Если он кажется вам слишком тяжелым, а острие постоянно опускается вниз, возможно, стоит поискать другие варианты.