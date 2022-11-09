Існує 3 науково обґрунтовані фактори, які призводять до "шкідливо стресу", тож їх варто тримати під контролем. Що треба знати про відчуття контролю, передбачуваність та розрядку, читайте у нашому матеріалі.

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3 головні характеристики стресу

Відчуття контролю

Так, нам завжди потрібно все контролювати та відчувати, що ми здатні впливати на події, які відбуваються навколо. Втрата впевненості перекидає нас з посади суб'єкта, того, хто впливає на обставини, на посаду нижчу – об'єкта, тобто того, з ким діється щось без врахування його волі.

Передбачуваність

Коли відчуття контролю втікає з нашого життя, воно хапає зі собою і передбачуваність, відсутність якої викликає тривогу. Звісно, непередбачуваний сюрприз на новий рік чи день народження – це приємна інтрига. Але коли йдеться про більш масштабні ситуації, організм починає неабияк непокоїтись, що викликає нестерпне та дуже виснажливе почуття.

Поглянемо на ситуацію з різних сторін. Психологиня Богдана Валігура зазначає, що коли організм все контролює і передбачає – нам швидко стає нудно. Коли зникає один з цих факторів – ми почуваємось відносно добре. А от за відсутності одразу двох характеристик, людина впадає у стан стресу, адже не здатна нічого контролювати і не знає, коли це закінчиться.



Плануйте свій день / Фото Pexels

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Розрядка

Експериментально доведено, що навіть організму тварини, який є у стані стресу, необхідна розрядка. Вчені підтвердили відомий принцип, що стрес треба якось знімати. На практиці це довели під час експерименту на гризунах, дві групи яких піддавали однаковій кількості стресу. Одна частина пацюків мала змогу "зігнати стрес" чи то на колесі для бігу, чи то з брусочком, який можна погризти. Результати підтвердили теорію, тож перша група мала значно нижчий рівень ризику захворіти на виразку та інші пов'язані зі стресом хвороби.

Як захистити себе від стресу

Аби захистити себе від стресу та покращити стан, коли ви вже підхопили зайву тривогу, пам'ятаємо три правила: акцентуємо лише на тому, що ми можемо контролювати, плануємо кожен свій день, навіть вихідний, знімаємо зайву напругу за допомогою спорту, творчості чи обіймів.