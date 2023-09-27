Іржа, яка з'являється восени особливо часто, не подобається нікому. Та це не значить, що вам доведеться викидати улюблені меблі, якщо вона на них з'явилася. Як позбутися від іржі, розповіла експертка з відновлення житлових об'єктів Холлі Мур.

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Як відчистити іржу

До утворення іржі призводить окиснення металу, і в результаті утворення оксиду заліза з'являється іржа. Здебільшого це відбувається після того, як метал піддається впливу вологи.

І ви могли й не підозрювати про те, та ця неприємна хімічна реакція може вразити всі види металів – навіть ті, що приховані у побутових приладах та техніці.

Втім, незалежно від причини, через яку утворилася іржа, існує кілька ефективних методів її знищення. Перший спосіб, який ви можете спробувати – очищення іржі за допомогою харчової соди. Це дуже зручно, адже вона точно вже є у вас вдома.



Сода може відчистити іржу / Фото Pexels​

Для того, щоб приступити до чищення, зробіть пасту з соди: у миску чи контейнер насипте соди, а потім долийте кілька столових ложок води та перемішуйте, поки не утвориться паста. Стару зубну щітку чи сталеву вату змочіть цією пастою, а потім нанесіть на іржаву ділянку.

Залиште на годину, щоб суміш проникла в іржаву ділянку,

– рекомендує Холлі Мур.

Після цього почистьте це місце чистою щіткою з м'якою щетиною, щоб видалити залишки пасти, промийте річ водою та висушіть м'якою тканиною з мікрофібри.