Ржавчина, которая появляется осенью особенно часто, не нравится никому. Но это не значит, что вам придется выбрасывать любимую мебель, если она на нее появилась. Как избавиться от ржавчины, рассказала эксперт по восстановлению жилых объектов Холли Мур.

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Как отчистить ржавчину

К образованию ржавчины приводит окисление металла и в результате образования оксида железа появляется ржавчина. В основном это происходит после того, как металл подвергается воздействию влаги.

И вы могли и не подозревать о том, что эта неприятная химическая реакция может поразить все виды металлов – даже те, что скрыты в бытовых приборах и технике.

Впрочем, независимо от причины, по которой образовалась ржавчина, существует несколько эффективных методов ее уничтожения. Первый способ, который вы можете попробовать – очищение ржавчины с помощью пищевой соды. Это очень удобно, ведь она точно уже есть у вас дома.



Сода может отчистить ржавчину / Фото Pexels

Для того, чтобы приступить к чистке, сделайте пасту из соды: в миску или контейнер насыпьте соды, затем долейте несколько столовых ложек воды и перемешивайте, пока не образуется паста. Старую зубную щетку или стальную вату смочите этой пастой, а затем нанесите на ржавый участок.

Оставьте на час, чтобы смесь проникла в ржавый участок,

– рекомендует Холли Мур.

После этого почистите это место чистой щеткой с мягкой щетиной, чтобы удалить остатки пасты, промойте водой и высушите мягкой тканью из микрофибры.