Здається, грітись чаєм можна тепер з думкою про те, що ви ще й омолоджуєте шкіру. Як гарячий напій впливає на організм, розповідаємо далі.

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Зелений чай омолоджує

Правильне зволоження шкіри – це ключик, який відкриває вам дверцята до молодої шкіри, яка не змінюється з роками. Цікаво, що догляд потрібен не лише зовнішній, але й внутрішній. Сертифікований дерматолог Крістал Дінопол каже, що зелений чай – це єдиний гарячий напій, який гарантує вашій шкірі гарний стан, омолодження та блиск.

Цей гарячий напій десятиліттями був святим Граалем для любителів гарного здоров'я та дерматологів. Хоча я не рекомендую пити його вранці (щоб уникнути проблем з травленням і рефлюксу), вживання зеленого чаю допомагає зменшити набряклість і здуття живота через його кофеїнову та сечогінну дію. Дубильні речовини та катехіни підвищують імунітет і стійкість шкіри до ультрафіолетового випромінювання (звичайно, у поєднанні з щоденним застосуванням сонцезахисного крему),

– пояснює експерт.



Чим корисний зелений чай / Фото Pexels

Також напій буде корисним для тих, у кого жирна або проблемна шкіра, адже поліфеноли, які є у складі, чудово регулюють секрецію жиру та зменшують запалення, що властиве при вуграх. Не будуть зайвими для шкіри і вітаміни Е і В2. Вони забезпечують підтримку необхідного рівня колагену у шкірі. Провідну роль експерти відводять антиоксидантам, якими сповнений напій. Особливо корисну дію має елемент EGCG, який бореться з пошкодженням ДНК, які спричинені ультрафіолетом.

Для тих, хто не зовсім полюбляє зелений чай, експерт рекомендує запашні додатки: часточка лимона чи ложечка меду можуть кардинально змінити ситуацію. Протягом для можна випивати від 3 до 5 чашок, але не більше. Пам'ятаємо про кофеїн, якого в одній чашці 28 міліграмів. Цікаво, що чорний чай містить вдвічі більше.

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Не забувайте також і про зелений чай, як інгредієнт засобів для догляду. Подвійне застосування принесе подвійну користь для шкіри. Тож поки кофеїн буде мати тонізувальну дію, корисні елементи у кремі чи сироватці забезпечать необхідним зволоженням.