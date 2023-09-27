Навіть якщо ви проживаєте у гуртожитку чи маєте спільну ванну кімнату з сусідами чи членами родини, організувати свій простір та полицю не так складно, як вам може здатися. Цінними порадами про те, як це зробити, поділилася професійна організаторка Келлі Джонкофф.

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Використовуйте контейнери

Іноді полиці бувають надто високими, і тоді ви не можете ефективно використати увесь простір у них. Тут вам на допомогу прийдуть вузькі прозорі контейнери, у яких ви можете зберігати пензлики для макіяжу, зубну щітку, пінцет, мазі та інші дрібнички.

Ви можете використовувати контейнери будь-якого кольору, проте прозорі будуть найбільш зручними, адже так ви зможете легко знайти те, що шукаєте.

Додайте полицю на стіну біля раковини

Полиці чудові, особливо для речей, якими ви користуєтеся регулярно,

– поділилася Келлі Джонкофф.

Замість полиці ви можете використати карниз для картин чи підставку для спецій. Втім, подумайте й про те, що ті речі, які ви часто використовуєте, зовсім необов'язково є тими речами, на які вам буде приємно дивитися.



У ванній мають бути полиці / Фото Pexels​

Тож, ймовірно, краще складати на полицю біля раковини догляд за шкірою і обличчям, а не бритви та тримери для нігтів.

Додайте місце для зберігання над унітазом

Особливо корисна ця порада для людей, які мають сумісні ванну та туалет. Простір над унітазом часто залишається невикористаним, і так ви втрачаєте чимало місця.

На полицю чи стелаж можна скласти мийні засоби, порошки для прання, туалетний папір та інші побутові дрібнички.

Використовуйте накладні кошики

Додаткові полиці можна помістити на двері ванної кімнати чи стіни – у металевих тримачах можна зберігати інструменти для догляду за волоссям, мочалки та рушники, і так вони не займатимуть дорогоцінне місце у шухлядах.