Даже если вы проживаете в общежитии или у вас есть общая ванная комната с соседями или членами семьи, организовать свое пространство и полку не так сложно, как вам может показаться. Ценными советами о том, как это сделать, поделилась профессиональная организатор Келли Джонкофф.

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Используйте контейнеры

Иногда полки бывают слишком высокими и тогда вы не можете эффективно использовать все пространство в них. Здесь вам на помощь придут узкие прозрачные контейнеры, в которых вы можете хранить кисточки для макияжа, зубную щетку, пинцет, мази и другие безделушки.

Вы можете использовать контейнеры любого цвета, однако прозрачные будут наиболее удобными, так как вы сможете легко найти то, что ищете.

Добавьте полку на стену у раковины

Полки отличные, особенно для вещей, которыми вы пользуетесь регулярно,

– поделилась Келли Джонкофф.

Вместо полки можно использовать карниз для картин или подставку для специй. Впрочем, подумайте и о том, что те вещи, которые вы часто используете, совсем необязательно те вещи, на которые вам будет приятно смотреть.



В ванной должны быть полки / Фото Pexels

Поэтому, вероятно, лучше складывать на полку у раковины уход за кожей и лицом, а не бритвы и триммеры для ногтей.

Добавить место для хранения над унитазом

Особенно полезен этот совет для людей, имеющих совместимую ванную и туалет. Пространство над унитазом часто остается неиспользованным, и так вы упускаете немало места.

На полку или стеллаж можно сложить моющие средства, стиральные порошки, туалетную бумагу и другие бытовые безделушки.

Используйте накладные корзины

Дополнительные полки можно поместить на двери ванной или стены – в металлических держателях можно хранить инструменты по уходу за волосами, мочалки и полотенца, и так они не будут занимать драгоценное место в ящиках.