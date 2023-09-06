Щоб створити у спальні ідеальну шафу, в якій компактно та зручно розміщено усе необхідне, вам знадобиться знання кількох трюків. Перетворити безлад на акуратні стопки з сорочок і штанів простіше, ніж ви могли подумати.

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Використовуйте тонкі вішаки

Скоріш за все, у вашій шафі висять вішалки, які ви використовуєте вже роками, проте це не завжди означає, що вони – найкращий варіант для організації простору. Найкращий спосіб оновити вашу шафу – інвестувати кошти у покупку тонких вішаків, що не будуть ковзати по перекладині.

Експерти Філліп та Джеймі Хорд зазначають, що це допоможе зекономити чимало місця у вашому гардеробі.

Використовуйте увесь простір

Існують великі шанси, що ваша шафа досить низька, і тоді ви не використовуєте весь простір, що є під стелею. Рішенням може бути додавання додаткових полиць нагору.

Окрім того, спробуйте встановити кілька перекладин для вішаків, щоб максимально використовувати увесь простір, що ви маєте. Подвійна перекладина для шафи дозволить вам вішати нагору сорочки і блузки, а вниз – спідниці та штани.



Максимальне використання простору дуже корисне / Фото Pexels

Використовуйте стіни шафи

Стіни вашої шафи також можуть допомогти збільшити її місткість. Просто додайте на них кілька гачків, і порожня раніше стіна може стати сховищем для сумок чи інструментів для чищення.

Поставте полиці за кілька сантиметрів над підлогою

Так, ця порада може здатися дещо дивною, адже таким чином ви тільки зменшуєте простір, на якому можете зберігати речі. Втім, це точно допоможе підтримувати порядок у гардеробі чи комірчині, адже речі, які ви складаєте прямо на підлогу, дуже легко накопичуються та перетворюються на безлад.

Окрім того, це полегшить протирання пилу в шафі чи миття підлоги у комірчині.

Використовуйте контейнери

Незалежно від того, чи ви організовуєте шафу у спальн,і чи ту, в якій зберігаєте господарські речі, вам варто почати складати невеликі речі у контейнери, і ви дуже швидко помітите, скільки місця вдається зберегти таким чином.

У шафі ви можете скласти у контейнери рукавички та шарфи, білизну чи засоби для прання.