Чтобы создать в спальне идеальный шкаф, в котором компактно и удобно размещено все необходимое, вам понадобится знание нескольких трюков. Превратить беспорядок в аккуратные стопки из рубашек и брюк проще, чем вы могли подумать.

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Используйте тонкие вешалки

Скорее всего, в вашем шкафу висят вешалки, которые вы используете уже годами, однако это не всегда означает, что они являются лучшим вариантом для организации пространства. Лучший способ обновить ваш шкаф – инвестировать средства в покупку тонких вешалок, которые не будут скользить по перекладине.

Эксперты Филлип и Джейми Хорд отмечают, что это поможет сэкономить много места в вашем гардеробе.

Используйте все пространство

Существуют большие шансы, что ваш шкаф достаточно низкий, и тогда вы не используете все находящееся под потолком пространство. Решением может быть добавление дополнительных полок вверх.

Кроме того, попробуйте установить несколько перекладин для вешалок, чтобы максимально использовать все имеющееся пространство. Двойная перекладина для шкафа позволит вам вешать вверх рубашки и блузки, а вниз – юбки и брюки.



Максимальное использование пространства очень полезно.

Используйте стены шкафа

Стены вашего шкафа также могут помочь увеличить его емкость. Просто добавьте на них несколько крючков, и пустая стена может стать хранилищем для сумок или инструментов для чистки.

Поставьте полки в нескольких сантиметрах над полом

Да, этот совет может показаться несколько странным, ведь таким образом вы только уменьшаете пространство, на котором можете хранить вещи. Впрочем, это поможет поддерживать порядок в гардеробе или чулане, ведь вещи, которые вы складываете прямо на пол, очень легко накапливаются и превращаются в беспорядок.

Кроме того, это облегчит протирание пыли в шкафу или мытье полов в каморке.

Используйте контейнеры

Независимо от того, организуете ли вы шкаф в спальне, или тот, в котором храните хозяйственные вещи, вам следует начать складывать небольшие вещи в контейнеры, и вы очень быстро заметите, сколько места удается сохранить таким образом.

В шкафу вы можете сложить в контейнеры перчатки и шарфы, белье или стиральные средства.