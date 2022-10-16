Домашні улюбленці, волога, пил та розлиті напої – все це формує "ароматний" тандем, який випаровують ваші м'які меблі та навіть дитячі іграшки. Проте його можна позбутись за допомогою лише 2 інгредієнтів.

Цікаво Телефон та висипання на обличчі: як вони пов'язані

Як додати меблям свіжого запаху

Хатня робітниця Ванеса Амаро частенько ділиться у тіктоці своїми лайфхаками, яких вже поназбирала багатенько. Вона пропонує свою альтернативу коштовним засобам для прибирання. Цього разу жінка створила дезодорант для меблів, який складається з підручних засобів, що точно знайдуться у вас вдома.

Рецепт освіжувача

Для створення унікального міксу вам знадобиться:

3/4 склянки води;

1/4 склянки медичного спирту та кондиціонера для білизни.

Усі батьки намагаються максимально захистити своїх дітей від хвороб, особливо у сезон ГРВІ. Як правильно реагувати на підвищення температури в малечі, щоб не нашкодити їй, читайте у нашому матеріалі.



Приготуйте розчин / Фото Pexels

Якщо з медичним спиртом все зрозуміло, то кондиціонеру ви можете додати на свій розсуд: більша концентрація буде мати різкіший запах. Інгредієнти ретельно перемішуємо, переливаємо у розприскувач та переходимо до обробки меблів.

Застарілий запах зникає майже миттєво без дорогих хімікатів. А мікс з медичним спиртом буде мати ще й антибактеріальний ефект, тож чудово підійде для обробки дитячих м'яких іграшок. Суміш з кондиціонером чудово підійде для маскування навіть дуже в'їдливих запахів.