Ви вже перепробували всі способи захисту шкіри, але нічого не спрацювало і обличчя знову й знову страждає від висипань? Експерт у сфері косметології Яніс Александрідес закликає виключити цю небезпечну причину.

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Як телефон впливає на висипання

Фахівець з Великобританії провів дослідження. Він тривалий час спостерігав за шкірою обличчя своїх пацієнтів та виявив кілька унікальних факторів, які призводять до появи висипань. Виявити причину допоможе дислокація неприємних вугрів: якщо у вас вони базуються на чолі, це говорить про надмірну пітливість та нездоровий раціон. Щоки та підборіддя з висипаннями – це вплив гормонів або ж ґаджету.

Телефон – це річ, яка супроводжує нас протягом усього дня: вдома, у транспорті, на роботі та відпочинку. Разом з емоціями, важливими контактами та подіями ми переносимо і бактерії, які збираємо у телефонну скарбничку протягом дуже тривалого часу.

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Британський косметолог наголошує, що причина появи прищів криється у багатому мікробному середовищі, яке формується навколо ґаджету. При цьому проблеми з висипаннями легко позбутись. Першим у списку і найголовнішим є дотримання гігієни шкіри обличчя: використовуйте антибактерицидні засоби для догляду, обирайте косметичні засоби до типу шкіри.



Подбайте про догляд / Фото Pexels

Зробіть акцент під час очищення на зону над бровами, навколо носа і на щоках, саме тут розташовано найбільше жирових клітин. Також не забувайте про регулярну ексфоліацію, тобто видалення відмерлих клітин шкіри.

Важливим етапом також є і догляд за телефоном, адже він стає джерелом висипань та небезпечних мікробів. Візьміть за звичку протирати мінімум раз на день ґаджет антибактеріальними серветками або ж антисептиком.