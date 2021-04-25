Кальцій – один з основних макроелементів, без якого наш організм не може функціонувати повноцінно. Він зміцнює кістки та зуби, покращує тонус м’язів, роботу кровоносних судин та активність нервової системи.

Людський організм не здатен продукувати кальцій самостійно. Тому нам так важливо отримувати його з харчових продуктів.

До теми Втома та сонливість: як зрозуміти, що це ознаки дефіциту кальцію

Існує 2 стани, про які вам потрібно знати:

Гіперкальціємія (високий рівень кальцію в сироватці крові)

Основні причини – незбалансований раціон, порушення роботи паращитовидних залоз, надлишок вітаміну D, хвороби кісток і пухлини.

Гіпокальціємія (низький рівень)

Він виникає внаслідок дисфункції паращитовидних залоз, бідного раціону, при застосуванні деяких лікарських препаратів і захворювань нирок.

Кальцій в молочних продуктах: міф чи реальність

Багато з нас вважає, що найбільше кальцію міститься в молоці та похідних продуктах. Проте – це лише міф. Щоб отримати достатню добову кількість макроелемента (1000 міліграм для дорослих), варто зібрати тарілку, наповнену різними кольорами та текстурами.

Список продуктів, багатих кальцієм:

Насіння (мак, кунжут, льон);

Твердий витриманий сир;

Боби (нут, горох, едамаме, маш, соя);

Горіхи (мигдаль, фундук);

Петрушка;

М'який сир;

Йогурт;

Щоб вони засвоювалися потрібні вітамін D, білкові продукти, магній і фосфор. Водночас чай, кава, какао, щавель та шпинат перешкоджають його засвоєнню.