Як отримати кальцій з їжі: поради дієтологині
Кальцій – один з основних макроелементів, без якого наш організм не може функціонувати повноцінно. Він зміцнює кістки та зуби, покращує тонус м’язів, роботу кровоносних судин та активність нервової системи.
Джерело:інстаграм school dr.tolstikova
Людський організм не здатен продукувати кальцій самостійно. Тому нам так важливо отримувати його з харчових продуктів.
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Існує 2 стани, про які вам потрібно знати:
Гіперкальціємія (високий рівень кальцію в сироватці крові)
Основні причини – незбалансований раціон, порушення роботи паращитовидних залоз, надлишок вітаміну D, хвороби кісток і пухлини.
Гіпокальціємія (низький рівень)
Він виникає внаслідок дисфункції паращитовидних залоз, бідного раціону, при застосуванні деяких лікарських препаратів і захворювань нирок.
Кальцій в молочних продуктах: міф чи реальність
Багато з нас вважає, що найбільше кальцію міститься в молоці та похідних продуктах. Проте – це лише міф. Щоб отримати достатню добову кількість макроелемента (1000 міліграм для дорослих), варто зібрати тарілку, наповнену різними кольорами та текстурами.
Список продуктів, багатих кальцієм:
- Насіння (мак, кунжут, льон);
- Твердий витриманий сир;
- Боби (нут, горох, едамаме, маш, соя);
- Горіхи (мигдаль, фундук);
- Петрушка;
- М'який сир;
- Йогурт;
Щоб вони засвоювалися потрібні вітамін D, білкові продукти, магній і фосфор. Водночас чай, кава, какао, щавель та шпинат перешкоджають його засвоєнню.
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