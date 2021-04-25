Кальций – один из основных макроэлементов, без которого наш организм не может функционировать полноценно. Он укрепляет кости и зубы, улучшает тонус мышц, работу кровеносных сосудов и активность нервной системы.

Человеческий организм не способен продуцировать кальций самостоятельно. Поэтому нам так важно получать его из пищевых продуктов.

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Существует 2 состояния, о которых вам нужно знать:

Гиперкальциемия (высокий уровень кальция в сыворотке крови)

Основные причины – несбалансированный рацион, нарушение работы паращитовидных желез, избыток витамина D, болезни костей и опухоли.

Гипокальциемия (низкий уровень)

Он возникает вследствие дисфункции паращитовидных желез, бедного рациона, при приеме некоторых лекарственных препаратов и заболеваний почек.

Кальций в молочных продуктах: миф или реальность

Многие из нас считают, что больше всего кальция содержится в молоке и производных продуктах. Однако – это только миф. Чтобы получить достаточное суточное количество макроэлемента (1000 миллиграмм для взрослых), следует собрать тарелку, наполненную различными цветами и текстурами.

Список продуктов, богатых кальцием:

Семена (мак, кунжут, лен);

Твердый выдержанный сыр;

Бобовые (нут, горох, едамаме, маш, соя);

Орехи (миндаль, фундук);

Петрушка;

Творог;

Йогурт.

Чтобы они усваивались, нужны витамин D, белковые продукты, магний и фосфор. В то же время чай, кофе, какао, щавель и шпинат препятствуют его усвоению.