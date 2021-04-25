Как получить кальций из пищи: советы диетолога
Кальций – один из основных макроэлементов, без которого наш организм не может функционировать полноценно. Он укрепляет кости и зубы, улучшает тонус мышц, работу кровеносных сосудов и активность нервной системы.
Источник:инстаграм school dr.tolstikova
Человеческий организм не способен продуцировать кальций самостоятельно. Поэтому нам так важно получать его из пищевых продуктов.
К теме Усталость и сонливость: как понять, что это признаки дефицита кальция
Существует 2 состояния, о которых вам нужно знать:
Гиперкальциемия (высокий уровень кальция в сыворотке крови)
Основные причины – несбалансированный рацион, нарушение работы паращитовидных желез, избыток витамина D, болезни костей и опухоли.
Гипокальциемия (низкий уровень)
Он возникает вследствие дисфункции паращитовидных желез, бедного рациона, при приеме некоторых лекарственных препаратов и заболеваний почек.
Кальций в молочных продуктах: миф или реальность
Многие из нас считают, что больше всего кальция содержится в молоке и производных продуктах. Однако – это только миф. Чтобы получить достаточное суточное количество макроэлемента (1000 миллиграмм для взрослых), следует собрать тарелку, наполненную различными цветами и текстурами.
Список продуктов, богатых кальцием:
- Семена (мак, кунжут, лен);
- Твердый выдержанный сыр;
- Бобовые (нут, горох, едамаме, маш, соя);
- Орехи (миндаль, фундук);
- Петрушка;
- Творог;
- Йогурт.
Чтобы они усваивались, нужны витамин D, белковые продукты, магний и фосфор. В то же время чай, кофе, какао, щавель и шпинат препятствуют его усвоению.
Поделиться новостью