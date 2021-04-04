Багато з нас страждають жахливою звичкою постійно щось жувати. Ми напихаємо рот усім, що нам попадеться під руку, і не перестаємо їсти вдома перед телевізором.

І, зазвичай, справа майже ніколи не стосується вгамування голоду. Частіше поїдання чого-небудь пов’язане з емоційними, психологічними, соціальними аспектами чи шкідливими звичками.

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Отож, оскільки такі закуски приносять нам чимало калорій, ось 7 порад, як перестати перекушувати впродовж дня.

Пийте більше води

Споживання води насправді може збільшити відчуття ситості, а також допоможе схуднути. Коли шлунок почувається ситим, він подає сигнали в мозок про те, що пора припинити їсти. Тому вода може допомогти зайняти простір у ньому, що призведе до відчуття ситості, а відтак і знизить апетит.

Крім того, людина може думати, що голодна, коли відчуває спрагу. Тому перед тим, як перекусити без потреби, спробуйте випити склянку води.



Пийте воду / Фото Appropriate Living

Приберіть з очей будь-яку їжу

Калорійна та апетитна їжа у легкодоступних та видимих ​​місцях – це вірний спосіб змусити вас спокуситися. Негайно приберіть її з очей!

Щоб це компенсувати, ви можете залишити на столі миску з фруктами чи іншою корисною їжею. Споживаючи такі продукти, ви уникнете зайвих кілограмів.



Приберіть їжу з очей / Фото Appropriate Living

Заздалегідь складіть денний раціон та приготуйте перекус

Ви повинні пам’ятати, що важливо харчуватися вчасно та повноцінно. Тому варто скласти свій денний раціон, і якщо ви плануєте перекуси, тоді також приготуйте їх заздалегідь. Таким чином ваше харчування буде впорядкованим, і ви не будете їсти те, що не слід.



Складіть денний раціон / Фото Appropriate Living

Уникайте готової їжі з супермаркетів

Безумовно там можна знайти якісну їжу, але водночас багато продуктів, якими переповнені супермаркети, містять шкідливі речовини, які можуть негативно вплинути на ваше здоров’я.

Хоча вони виглядають апетитно, але їхній виробничий процес може передбачати використання шкідливих консервантів та хімічних добавок. Крім того, багатьом продуктам не вистачає необхідних поживних речовин, а також вони містять занадто багато калорій.



Уникайте їжі з супермаркету / Фото velmart

Знайдіть спосіб розслабитися

Стрес може бути однією з причин постійного бажання їсти. Тому, щоб постійно не жувати, вам слід знайти спосіб розслабитися. Для цього чудово підійде якесь хобі, яке дозволить вас відволіктися. У підсумку ви не будете постійно думати про перекус.



Знайдіть спосіб для релексації / Фото Appropriate Living

Уникайте комфортної їжі

Це траплялося з усіма: день був важким і в нас дуже поганий настрій. Тому, щоб трохи підбадьорити себе, ми забігаємо в магазин і купуємо смажену курку, піцу та ще щось на десерт.

Якщо у вас виникла така ситуація, намагайтеся не їсти все підряд. Краще займіться тим, що ви вже давно відкладали, або поспілкуйтеся з другом чи партнером.



Уникайте комфортної їжі / Фото pexels

Займіть себе

Якщо ви проводите свої дні, нічого не роблячи, легко втриматися від спокуси перекусити. Ви щось схопили, підійшли до дивана, подивилися телевізор і знову щось з’їли.

Якщо ви нудьгуєте, все ж намагайтеся чимось зайнятись. Наприклад, гуляти, в’язати, читати, забивати цвяхи – будь-що, аби тільки не підходити всоте до холодильника і не перевіряти, що там за останні 5 хвилин з’явилося нове.



Займіть себе чим-небудь / Фото Appropriate Living