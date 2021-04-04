Многие из нас страдают ужасной привычкой постоянно что-то жевать. Мы набиваем рот всем, что нам попадется под руку, и не перестаем есть дома перед телевизором.

И, как правило, дело почти никогда не касается утоления голода. Чаще поедание чего-либо связано с эмоциональными, психологическими, социальными аспектами или вредными привычками.

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Итак, поскольку такие закуски приносят нам немало калорий, вот 7 советов, как перестать перекусывать в течение дня.

Пейте больше воды

Потребление воды на самом деле может увеличить ощущение сытости, а также поможет похудеть. Когда желудок чувствует себя сытым, он подает сигналы в мозг о том, что пора прекратить есть. Поэтому вода может помочь занять пространство в нем, что приведет к ощущению сытости, а затем и снизит аппетит.

Кроме того, человек может думать, что голоден, когда испытывает жажду. Поэтому перед тем, как перекусить без надобности, попробуйте выпить стакан воды.



Пейте воду / Фото Appropriate Living

Уберите с глаз любую еду

Калорийная и аппетитная еда в легкодоступных и видимых местах – это верный способ заставить вас соблазниться. Немедленно уберите ее с глаз!

Чтобы это компенсировать, вы можете оставить на столе миску с фруктами или другой полезной пищей. Употребляя такие продукты, вы избежите лишних килограммов.



Уберите еду с глаз / Фото Appropriate Living

Заранее составьте дневной рацион и приготовьте перекус

Вы должны помнить, что важно питаться вовремя и полноценно. Поэтому стоит составить свой дневной рацион, и если вы планируете перекусы, тогда также приготовьте их заранее. Таким образом ваше питание будет упорядоченным, и вы не будете есть то, что не следует.



Составьте дневной рацион / Фото Appropriate Living

Избегайте готовой еды из супермаркетов

Безусловно там можно найти качественную еду, но в то же время много продуктов, которыми переполнены супермаркеты содержат вредные вещества, которые могут негативно повлиять на ваше здоровье.

Хотя они выглядят аппетитно, но их производственный процесс может предусматривать использование вредных консервантов и химических добавок. Кроме того, многим продуктам не хватает необходимых питательных веществ, а также они содержат слишком много калорий.



Избегайте еды из супермаркета / Фото velmart

Найдите способ расслабиться

Стресс может быть одной из причин постоянного желания есть. Поэтому, чтобы постоянно не жевать, вам следует найти способ расслабиться. Для этого прекрасно подойдет какое-нибудь хобби, которое позволит вам отвлечься. В итоге вы не будете постоянно думать о перекусе.



Найдите способ для релексации / Фото Appropriate Living

Избегайте комфортной еды

Это случалось со всеми: день был тяжелым и у нас очень плохое настроение. Поэтому, чтобы немного подбодрить себя, мы забегаем в магазин и покупаем жареную курицу, пиццу и еще что-то на десерт.

Если у вас возникла такая ситуация, старайтесь не есть все подряд. Лучше займитесь тем, что вы уже давно откладывали, или пообщайтесь с другом или партнером.



Избегайте комфортной еды / Фото pexels

Займите себя

Если вы проводите свои дни, ничего не делая, сложно удержаться от соблазна перекусить. Вы что-то схватили, подошли к дивану, посмотрели телевизор и снова что-то съели.

Если вы скучаете, все же старайтесь чем-то заняться. Например, гулять, вязать, читать, забивать гвозди – что-нибудь, лишь бы не подходить в сотый раз к холодильнику и не проверять, что там за последние 5 минут появилось новое.