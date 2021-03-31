Здорова альтернатива: чим замінити масло, майонез та цукор
Перехід на правильне харчування розпочинається з маленьких кроків. Спершу – ви плануєте меню, згодом – зменшуєте розмір порцій, пробуєте виключити з раціону шкідливі продукти та шукаєте здорову альтернативу. І якщо зараз ви на цьому етапі – пропонуємо ознайомитися з нашим списком.
Джерело:Fancy Journal
Звісно, цей перелік не означає, що ви повинні раз та назавжди відмовитися від хліба чи чипсів. Тим паче, що в дієтології існує планове порушення дієти (або чітміл), який дозволяє час від часу заправити салат майонезом та поснідати пластівцями.
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Авокадо замість вершкового масла
Попри те, що вершкове масло поступово реабілітується в очах прихильників здорового харчування, досі залишаються ті, хто віддає перевагу авокадо – продукту з високим вмістом поліненасичених жирних кислот, вітамінів А, С і D, заліза і магнію.
Правильне вибране, стигле авокадо – це універсальна річ, яка може використовуватися як для намазки, так і для смаження, заправок та соусів.
Фруктові чипси замість картопляних
На відміну від популярних картопляних чіпсів, снеки з фруктів не обсмажуються в маслі. Щоб надати їм хрускоту, виробники використовують дегідрадацію. Такий спосіб обробки дозволяє зберегти максимум корисних речовин і оригінальний насичений смак.
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Цільнозерновий хліб замість білого
Цільнозернові продукти разом з овочами, фруктами та бобовими становлять основу збалансованого раціону. Найпростіший спосіб збагатити раціон цільними злаками – віддати перевагу хлібу з не перетертих зерен пшениці, жита, кукурудзи або ячменю.
Природні підсолоджувачі замість сахарози
Столовий цукор – один з головних ворогів фігури та здоров'я загалом. Відтак, дієтологи рекомендують звернути увагу на природні цукрозамінники – фруктозу, сорбіт або стевію. Перша міститься у фруктах, овочах і меді. Сорбіт слід шукати в ягодах і сухофруктах, а стевія продається в подрібненому вигляді.
Йогурт замість майонезу
Завдяки своїй консистенції йогурт є прекрасною основою для експериментів з приправами, рослинними оліями, оцтом, горіхами та сухофруктами. На базі йогурту легко створити найрізноманітніші соуси, заправки та маринади.
Вівсянка замість сухих сніданків
Пластівці на сніданок – це швидко, зручно і занадто солодко. В одній порції кукурудзяних пластівців міститься чверть добової норми цукру, що фактично зводить нанівець всі переваги продукту. Інша справа – вівсянка. Головне в цій справі знайти ідеальне поєднання.
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