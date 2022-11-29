Головний критерій якості – це стан листа. На що ще звертати увагу, розповідаємо у нашому матеріалі.

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Як вибрати якісний чай

Оцінити якість чаю, який захований за кількома прошарками упакування, – майже неможливо. Проте вберегти себе від чергової помилкової покупки можна легко. Першим ділом після відкриття упаковування оцінюємо структуру листа: якісний чорний та зелений чай повинні виготовлятись з висококласної сировини, тож в упакуванні немає бути сторонніх домішок і чайного пилу.

Наступним кроком заварюємо його: гранульований та оброблений іншим способом чайний лист повинен мати однорідну консистенцію – це ознака високої якості.

Побутує міф, що у чайних пакетиках зазвичай переховують відходи чайного виробництва. Проте у гарного виробника у чайних пірамідках можна розгледіти цілі листи. Для цього достатньо розірвати фільтр-пакетик, аби переконатись, що вміст складається з цільних та неушкоджених частинок. Якісний чорний чай або зелений сорт має листя однакових розмірів та без домішок.



Розгляньте структуру листів / Фото Pexels

Також ще в магазині ви можете звернути увагу на країну-виробника чаю, яка вказана на упакуванні. Цікаво, що найчистіший у світі чай зростає в Танзанії та Кенії. Також якісні зелений та чорний чай виготовляють на основі сировини, яка росте в тропіках та субтропіках, тобто Китаї та Індії. Можливе походження чаю і з території Грузії та Абхазії, але це швидше виняток із правил через те, що клімат цих регіонів не дозволяє отримувати добрий урожай і конкурентоспроможну сировину.

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Чимало виробників пропоную продукцію, вирощену в африканських країнах. Це зумовлено хорошими кліматичними умовами та недорогою робочою силою. Якщо йдеться про елітні сорти чаю, то це зазвичай локальні невеликі виробництва, які пропонують надякісну продукцію за надвеликою ціною.

Як перевірити, чи натуральний чай

Часто під час виробництва до звичайного листя додають барвники, які допомагають приховати низьку якість сировини та надати напою потрібного кольору. Вичислити такий продукт в домашніх умовах дуже легко.