Для очищення пральної машинки не потрібно надзусиль та багато часу, якщо знати ці секретики – все пройде швидко, а результат вас приємно здивує.

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Як швидко очистити пральну машинку

Очищення барабана викликає багато страху, адже не всі розуміють, як це правильно робити. Якщо фізична робота вас не приваблює і часу обмаль, можете скористатись таблетками для посудомийної машинки. Поставте 1 – 2 штучки всередину та включіть режим "бавовна" та температуру 60 градусів.

Через 10 хвилин ви побачите результат у кольорі води, а через годину зрозумієте, скільки насправді бруду було у вашій пральній машинці. Річ у тім, що після кожного прання шар стійких забруднень лише зростає. Очищення можна проводити щомісяця або раз на пів року.



Регулярно очищайте машинку від бруду / Фото Pexels

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Як очистити гумку від машинки

Причиною неприємного запаху може бути гумка у пральній машинці, на якій з часом розростається цвіль. Для її очищення можна використати дешевий засіб, який точно є у вашій домівці, – соду. Необхідно взяти гумові рукавички, змішати соду з водою 1:1 до однорідно маси. Отриману суміш наносимо на гумку та залишаємо на пів години.

Після очищення ретельно протріть все м'якою ганчіркою і закріпіть результат, включивши програму швидкого прання. Пам'ятайте, що для гарної роботи машинку потрібно регулярно чистити від бруду, пилу і агресивних порошків.