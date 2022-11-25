Під час панічних атак ви можете відчувати пітливість, нудоту, задишку, біль у грудях і навіть відчуття, що ви втратили контроль над власним тілом. Розповідаємо про кілька простих прийомів, за допомогою яких ви можете краще впоратися з панікою та тривогою.

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Дихайте глибоко

Гіпервентиляція (стан, коли ви починаєте дуже швидко дихати) під час паніки може посилити тривогу та напругу, тому дуже важливо робити глибокі та повільні вдихи.

Покладіть руку на живіт. Зробіть глибокий вдих через рот, рахуючи до 4. Відчуйте, як повітря повільно наповнює ваші груди та живіт. Затримайтеся на кілька секунд.

Потім видихніть, також через рот, рахуючи до 4. Дихайте таким чином, поки не почуватиметеся краще.

Оббризніть обличчя холодною водою

Холодна вода діє заспокійливо, уповільнюючи серцевий ритм. Візьміть миску, наповнену холодною водою, і бризніть нею прямо на обличчя. За необхідності повторіть.

Прикладіть холодний компрес

Якщо ви перебуваєте в громадському місці і не можете бризнути водою на обличчя, холодний компрес може допомогти вам заспокоїтися.

Візьміть щось холодне (наприклад, пакет із замороженим горохом, загорнутий у рушник, пакет із льодом або навіть пляшку, наповнену холодною водою) і покладіть це на лоб або потилицю.

Заплющте очі

Заплющуючи очі, ви можете блокувати будь-які зайві подразники із зовнішнього світу та зосередитися на своєму диханні. Заплющте очі і глибоко дихайте, поки не стане краще.

Заплющте очі, щоб захиститись від зовнішніх подразників / Фото Unsplash

Зосередьтеся на одному об'єкті

Зосередження на одній конкретній речі може допомогти вам подолати інші подразники та швидше заспокоїтися.

Виберіть один об'єкт, який добре видно, і почніть подумки описувати його якомога детальніше.

Опишіть будь-які візерунки на ньому, його колір, форму та розмір.

Розслабте м'язи

Коли ви відчуваєте тривогу, ваші м'язи зазвичай напружуються. Але якщо ваш розум відчує, що тіло розслабляється, він також заспокоїться.

Спробуйте розслабити кожен м'яз свого тіла, починаючи від пальців ніг і повільно просуваючись по всьому тілу до шиї та обличчя.

Вдихайте лаванду

Ефірна олія лаванди може допомогти вам подолати тривогу та заспокоїтися. Візьміть пляшку олії та нанесіть кілька крапель на зап'ястя. Потім вдихніть запах олії.

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