У деяких випадках втрата ваги може призвести до побічних ефектів, включаючи випадання волосся.

Ваше тіло чутливе до дефіциту поживних речовин, стресу та гормональних змін — усе це може статися в результаті швидкої втрати ваги, обмежувальних дієт або хірургічного втручання.

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Як дієта впливає на випадіння волосся

Екстремальні дієти

Зв'язок між швидкими дієтами та випадінням волосся був задокументований дослідженнями ще в 1970-х роках.

Ваш організм потребує достатньої кількості калорій і поживних речовин, щоб волосся росло. Якщо він не отримує те, що йому потрібно, можуть виникнути такі побічні ефекти, як випадіння.

Багато досліджень пов'язують випадіння волосся зі швидкою втратою ваги, обмеженням калорій, дефіцитом поживних речовин і психологічним стресом – і все це зазвичай спостерігається у людей, які дотримуються швидких дієт.

Часто дієта призводить до випадіння волосся / Фото Pexels

Наприклад, дослідження 2015 року за участю 180 жінок з дифузним випадінням волосся виявило, що найпоширенішими причинами випадіння волосся є дефіцит заліза та психологічний стрес. У восьми випадках причиною були екстремальних дієт.

Погано сплановані дієти, тобто швидкі, можуть призвести до дефіциту незамінних жирних кислот, цинку, білка та загальної калорійності, що й спричиняє втрату волосся.

Дієти з дуже низьким вмістом білка

Амінокислоти, будівельні блоки білка, необхідні для росту волосся. Вони беруть участь у виробленні кератину, що є основою здорового волосся.

Коли ваш організм не отримує достатньо білка, волосся починає випадати. Тому низькокалорійні дієти шкодять організму в такий спосіб.

Обмежувальні дієти

Обмежувальні дієти, які виключають з раціону цілі групи продуктів, можуть спричинити втрату волосся. Дефіцит заліза, цинку, білка, селену та незамінних жирних кислот з часом відобразиться на вашій густині.

Сильний стрес, який іноді супроводжується обмежувальною дієтою, також був пов'язаний із випадінням волосся.