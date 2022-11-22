Вчені провели дослідження і виявили, що для покращення психічного здоров'я потрібно лише вийти з дому. Де краще гуляти та скільки, розповідаємо у нашому матеріалі.

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Як врятувати психічне здоров'я

Вчені вирішили дослідити зв'язок між емоційним здоров'ям та найпростішою фізичною активністю – ходьбою. Експеримент показав, що у людей, які протягом години гуляли на природі, знижувалася активність у мигдалеподібному тілі. Саме ця частина мозку відповідальна за формування позитивних і негативних емоцій, зокрема тривоги і стресу.

До дослідження залучили 63 людей віком до 27 років. Частина з них відправилась на годинну прогулянку містом, а інші пішли в ліс. До та після експерименту всі вони пройшли функціональну магнітно-резонансну томографію, яка дозволяє виміряти активність мигдалеподібного тіла учасників. Протягом дослідження учасники виконували стресові завдання.

Після прогулянки в людей, які перебували на природі, зафіксували зниження активності мигдалеподібного тіла, тобто вони відчували менше стресу, ніж ті, хто гуляв містом. У другої групи після ходьби на свіжому повітрі рівень стресу не знизився, а залишився стабільно високим. Це дозволило вченим зробити висновок, що саме природа є ключовим фактором відновлення після стресу, а вплив міського середовища ніяк не впливає на емоційний стан.



Прогулянка на природі допомагає відновитись / Фото Pexels

Ми гадали, що прогулянка на природі зменшить активність мигдалеподібного тіла, а прогулянка в міському середовищі збільшить її. Однак нас здивувало те, що прогулянка містом не викликала додаткової активності в ділянках мозку, пов'язаних зі стресом. Вона залишалася стабільною. Це суперечить загальноприйнятій думці про те, що перебування в місті викликає додатковий стрес,

– пояснила Соня Судимак, одна з авторок дослідження.

Тож для комплексного відновлення після стресових подій не потрібно сидіти в лісі цілий день, достатньо однієї години, аби стабілізувати стан. Це також підкреслює важливість присутності зелених зон у містах.

"Оскільки урбанізація стрімко зростає, для міських жителів украй важливо мати поблизу парк або ліс, де вони зможуть "відновитися" після стресового міського середовища. Завдяки нашому дослідженню ми прагнемо привернути увагу до необхідності створення зелених зон, щоб поліпшити психічне здоров’я й благополуччя людей", – підсумувала авторка дослідження.