Додайте у раціон правильні приправи і вже через 4 – 6 тижнів ви відчуєте неймовірні зміни не лише у роботі кишківника, але й всьому організмі. Про нове дослідження горіхів та спецій розповідаємо далі. Цікаво Що варто знати про біль у спині: причини його виникнення та лікування

Як покращити роботу кишківника

Ще донедавна побутували серед вчених сумніви щодо користі арахісу, який до того ж вважається бобовим представником. Проте нещодавнє рандомізоване дослідження допомогло розставити всі крапки над загадковим "і". У експерименті взяло участь 50 людей. Вони щодня вживали 28 грамів арахісу і вже через 6 тижнів показали унікальні результати, деталі яких розповімо далі.



Додайте арахіс, щоб покращити роботу кишківника / Фото Pexels

На цьому вчені не зупинились і провели дослідження з вивченням впливу спецій та сухих трав на організм. Вияснилось, що такі додатки обов'язково мусять фігурувати у здоровому раціоні, адже приносять багато користі. До вивчення впливу залучили 54 дорослих середнього віку 45 років, з ожирінням або надмірною вагою. Учасники також мали мінімум один додатковий фактор ризику серцево-судинних захворювань, наприклад, підвищений рівень глюкози або тригліцеридів.

Під час другого експерименту люди, яких поділили на 3 групи, додавали в кожен прийом їжі спеції: перша 0,5 грама на добу, друга 3,3 грама на добу та третя 6,6 грама на добу. Результати можна було помітити швидше, ніж з арахісом: вже через 4 тижні в учасників 2 та 3 підгруп збільшилась кількість румінококів. Це палички живуть у кишківнику і є частиною мікробіому.

Тож вплив цих двох простих додатків буде очевидним, а у кишківнику з'явиться нове різноманіття корисних жителів, які допомагають не лише при травленні.

Румінококи збільшують кількість бактерій, які виробляють бутират — жирну кислоту з коротким ланцюгом, яка у великих кількостях може допомогти контролювати апетит, зберігати енергетичний баланс і зменшити рівень глюкози в крові,

– підсумовує одна з дослідниць, доктор Лона Сандон.