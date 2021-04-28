Як часто ви відкладаєте перший сигнал будильника, щоб доспати ще 5 хвилин? Журналістка Клер Хармейер розповідає, що до недавнього часу вона натискала кнопку відкладання мінімум 2 рази щоранку. І лише провівши власний експеримент, жінка зрозуміла наскільки це було шкідливо для її режиму дня, активності та продуктивності.

Цілий тиждень Клер не дозволяла собі відкладати будильник. На перший ранок це видалося особливо важко – жінка на автоматі вимкнула будильник та повернулася в ліжко. Однак, вона швидко згадала про експеримент та змусила себе розпочати день без додаткових відтермінувань.

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З кожним наступним днем Клер все більше звикала до нового режиму. На третій ранок вона відчула, що їй значно легше вставати з ліжка. Дрімота та млявість зникли разом з бажанням доспати ще 10 хвилин. Коли журналістка почала вивчати це питання з наукової точки зору – виявилося, що відкладання будильника має безліч негативних наслідків для здоров'я.

Натискання кнопки, яка переводить будильник ще на кілька хвилин, згубно впливає на наш сон, – розповідає лікарка Мішель Прімо, – ви фрагментуєте сон, що знижує його якість.

Як ми обманюємо мозок

Коли ми лягаємо спати, наш організм занурюється в поверхневий сон. Згодом він переходить в фазу швидкого руху очей – найглибшого сну, який дає нам змогу відновитися. Впродовж ночі кожен з нас проходить всі фази кілька разів поспіль, а на ранок організм готується вийти з глибокого сну та очікує сигналу про те, що можна прокидатися.

Однак, коли ми відтерміновуємо будильник, ми обманюємо свій мозок: замість того, щоб готувати тіло до пробудження, він намагається повторно ввійти в фазу глибокого сну. Однак й це не вдається через черговий сигнал. Наш мозок та тіло переживають подвійний, а то й потрійний стрес, а в деяких ситуаціях відкладений будильник провокує інерцію сну – стан, що характеризується виснаженням організму та бажанням доспати ще кілька хвилин.

Зазвичай інерція сну триває приблизно 15 – 30 хвилин після того, як ми встаємо з ліжка, але згідно з дослідженнями, це може тривати навіть 3 – 4 години, особливо, якщо регулярно відтерміновувати прокидання.

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Клер встановила, що саме інерція сну стала причиною її денної втоми, частого позіхання та млявості. Вже за тиждень експерименту неприємні симптоми зникли, покращивши роботу мозку та загальне самопочуття.

Замість того, щоб тягнутися до кнопки, яка відкладає сон, сомнологи рекомендують посидіти в ліжку 10 – 15 хвилин з розплющеними очима. При цьому ви можете розвішати штори чи ввімкнути штучне світло. Пам'ятайте про загальну гігієну сну, а також намагайтеся лягати спати та прокидатися в один і той же час (так, навіть у вихідні).

Сама Клер розповідає, що інколи сумує за звичкою поніжитися в ліжку зайві 10 хвилин, але її мозок та тіло сигналізують, що прийшов час попрощатися з відтермінуванням будильника. Приплив енергії, збільшення продуктивності та налагодження режиму дня – це те, що потрібно всім нам. І, як виявилося, цього можна досягнути, відмовившися лише від однієї шкідливої звички.