Как часто вы откладываете первый сигнал будильника, чтобы доспать еще 5 минут? Журналистка Клэр Хармейер рассказывает, что до недавнего времени она нажимала кнопку откладывания, как минимум 2 раза в течение утра. И только проведя собственный эксперимент, женщина поняла насколько это вредно для ее режима дня, активности и производительности.

Целую неделю Клер не позволяла себе откладывать будильник. На первое утро это оказалось особенно тяжело – женщина на автомате выключила будильник и вернулась в постель. Однако, она быстро вспомнила об эксперименте и заставила себя начать день без дополнительных отсрочек.

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С каждым следующим днем ​​Клэр все больше привыкала к новому режиму. На третье утро она почувствовала, что ей гораздо легче вставать с постели. Дремота и вялость исчезли вместе с желанием досыпать еще 10 минут. Когда журналистка начала изучать этот вопрос с научной точки зрения, оказалось, что откладывание будильника имеет множество негативных последствий для здоровья.

Нажатие кнопки, которая переводит будильник еще на несколько минут, пагубно влияет на наш сон, – рассказывает врач Мишель Примо, – вы фрагментируете сон, что снижает его качество.

Как мы обманываем мозг

Когда мы ложимся спать, наш организм погружается в поверхностный сон. Впоследствии он переходит в фазу быстрого движения глаз – самого глубокого сна, который дает нам возможность восстановиться. В течение ночи каждый из нас проходит все фазы несколько раз подряд, а на утро организм готовится выйти из глубокого сна и ожидает сигнала о том, что можно просыпаться.

Однако, когда мы откладываем будильник, мы обманываем свой мозг: вместо того, чтобы готовить тело к пробуждению, он пытается повторно войти в фазу глубокого сна. Однако и это не удается из-за очередного сигнала. Наш мозг и тело переживают двойной, а то и тройной стресс, а в некоторых ситуациях отложенный будильник провоцирует инерцию сна – состояние, характеризующееся истощением организма и желанием досыпать еще несколько минут.

Обычно инерция сна длится примерно 15 – 30 минут после того, как мы встаем с постели, но согласно исследованиям, это может продолжаться даже 3 – 4 часа, особенно, если регулярно откладывать пробуждения.

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Клер установила, что именно инерция сна стала причиной ее дневной усталости, частой зевоты и вялости. Уже через неделю эксперимента неприятные симптомы исчезли, улучшив работу мозга и общее самочувствие.

Вместо того чтобы тянуться к кнопке, которая откладывает сон, сомнологи рекомендуют посидеть в постели 10 – 15 минут с открытыми глазами. При этом вы можете развесить шторы или включить искусственный свет. Помните об общей гигиене сна, а также старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время (да, даже в выходные).

Сама Клер рассказывает, что иногда скучает по привычке понежиться в постели лишние 10 минут, но ее мозг и тело сигнализируют, что пришло время прощаться с отсрочкой будильника. Прилив энергии, увеличение производительности и настройка режима дня – это то, что нужно всем нам. И, как оказалось, этого можно достичь, отказавшись лишь от одной вредной привычки.